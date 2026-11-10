Развитие сахарной отрасли, модернизация действующих перерабатывающих предприятий и запуск новых производств с высокой добавленной стоимостью стали ключевыми темами рабочей поездки вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы в Жамбылскую область.

Вице-министр ознакомился с ходом модернизации Таразского сахарного завода, организацией приемки сахарной свеклы.

Возобновление деятельности Таразского сахарного завода стало одним из значимых проектов для развития сахарной отрасли региона. Работы по восстановлению предприятия и модернизации его производственных мощностей начались в 2025 году. В проект привлечено 12,4 млрд тенге частных инвестиций.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы на основных производственных объектах завершены. Поставлено технологическое оборудование для приемки, мойки и переработки свеклы, очистки и фильтрации сока, выпаривания, кристаллизации и центрифугирования. Продолжается подготовка необходимой инфраструктуры.

При содействии государства решены вопросы увеличения мощностей газо- и электроснабжения. Прием сахарной свеклы осуществляется по утвержденному графику.

После завершения модернизации завод сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн сахарной свеклы в год при суточной производительности 3 тыс. тонн сырья.

В регионе также будет реализован еще один масштабный проект в сахарной отрасли. В Байзакском районе планируется строительство сахарного завода мощностью по переработке более 1 млн тонн сахарной свеклы в год.

Важным условием дальнейшего развития отрасли остается формирование устойчивой сырьевой базы.

В текущем году в Жамбылской области сахарная свекла посеяна на площади 9,9 тыс. га. По предварительным прогнозам, валовой сбор составит около 450 тыс. тонн. Ожидаемая урожайность – до 100 тонн с га.

Дополнительный импульс развитию перерабатывающего сектора придаст проект строительства завода глубокой переработки кукурузы в Шуском районе.

Предприятие будет специализироваться на выпуске аминокислот, крахмала и глюкозы с применением безотходных технологий. На первом этапе предусматривается переработка до 500 тыс. тонн кукурузы в год. В дальнейшем мощность планируется увеличить до 3 млн тонн.

В целом, в Казахстане планируется реализовать шесть крупных инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки сельхозпродукции. Их совокупная мощность составит до 6 млн тонн сырья в год. Новые предприятия будут ориентированы на переработку пшеницы, кукурузы и других сельскохозяйственных культур. Ввод всех объектов в промышленную эксплуатацию предусмотрен до конца 2029 года.

«Глава государства в Послании народу Казахстана особо подчеркнул необходимость развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Это стратегически важное направление для повышения эффективности всего АПК. Наша задача – последовательно уходить от модели, при которой основная часть сельхозпродукции реализуется в виде сырья, и создавать современные производства, способные выпускать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо привлекать инвестиции, модернизировать действующие предприятия, внедрять передовые технологии и формировать новые перерабатывающие мощности. Такие проекты не только расширяют возможности отечественных аграриев, но и создают основу для роста промышленного производства, укрепления продовольственной безопасности и увеличения экспорта казахстанской продукции», – отметил Ермек Кенжеханұлы.