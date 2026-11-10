Возобновлен прием заявок по программам льготного лизинга сельхозтехники

АО «КазАгроФинанс» возобновил прием заявок по программам льготного лизинга сельскохозяйственной техники «Свои корма», «Льготный лизинг» и «Сделано в Казахстане».

«Свои корма»

Программа направлена на обеспечение животноводства кормовой базой, рост продуктивности сельскохозяйственных животных и увеличение объемов животноводческой продукции. По ней можно приобрести сельскохозяйственную и кормозаготовительную технику, а также мобильные системы орошения казахстанского и зарубежного производства.

Ставка вознаграждения составляет 6% годовых, срок лизинга до 10 лет, размер авансового платежа не менее 15%.

Программа рассчитана на сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются выращиванием, содержанием или откормом биологических активов, имеют в структуре земельных участков пастбища и (или) сенокосы и могут документально подтвердить производство или заготовку кормов. Для лизингополучателя установлено встречное обязательство: увеличить фонд оплаты труда и налоговые поступления на 10% в течение двух лет, следующих за финансовым годом, в котором получено финансирование.

«Льготный лизинг 6%»

Программа предусматривает предоставление в финансовый лизинг самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки на льготных условиях. Фермеры могут приобрести технику без аванса на срок до 10 лет по ставке 6% годовых.

«Сделано в Казахстане»

По этой программе аграрии могут приобрести навесную, прицепную и самоходную сельскохозяйственную технику, а также транспортные средства для перевозки сельскохозяйственной и рыбной продукции и биологических активов. Условие программы: техника должна быть отечественного производства или сборки. Ставка составляет 6% годовых, срок до 10 лет, аванс от 15% стоимости предмета лизинга.