В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июля 2026 года № 273 «О введении запрета на ввоз пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом на территорию Республики Казахстан» установлен шестимесячный запрет на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001) автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес зерноперерабатывающих предприятий, птицеводческих хозяйств, лицензированных зерновых элеваторов и АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». Приказ введен в действие с 27 июля 2026 года.

Перечень предприятий, заинтересованных в импорте пшеницы

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июля 2026 года № 273 http://zan.gov.kz/client/#!/doc/227657/rus