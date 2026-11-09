Укрепление ветеринарной безопасности, развитие инфраструктуры ветеринарной службы и повышение качества ветеринарного обслуживания животноводческих хозяйств являются одними из приоритетных направлений работы Министерства сельского хозяйства.

В этой связи Министерство последовательно реализует меры по iобновлению материально-технической базы ветеринарных организаций, расширению сети профильных объектов и повышению доступности ветеринарных услуг, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах.

В Восточно-Казахстанской области в 2026–2027 годах планируется создать 131 объект общей стоимостью 3 633 млн тенге.

Предусмотрено строительство 7 ветеринарных станций, 70 ветеринарных пунктов и 54 скотомогильников. В 2026 году на эти цели предусмотрено 1 662,5 млн тенге с созданием 60 объектов, в 2027 году – 1 970,5 млн тенге на строительство еще 71 объекта.

Размещение объектов будет организовано с учетом территориальных потребностей региона.

Ветеринарные станции расположат в районных центрах, ветеринарные пункты – в сельских округах. Это позволит приблизить ветеринарные услуги непосредственно к животноводческим хозяйствам, повысить оперативность реагирования на обращения, своевременно проводить профилактические осмотры, диагностические исследования и противоэпизоотические мероприятия.

На сегодняшний день полностью завершено строительство 16 из 32 запланированных ветеринарных пунктов.

Также завершены работы на 12 из 25 предусмотренных скотомогильников.

Строительство остальных объектов продолжается в соответствии с установленными графиками.