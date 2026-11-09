Казахстанские маслозаводы в Шанхае заключили контракты на $108 млн

Казахстанские предприятия масложировой отрасли заключили соглашения на общую сумму $108 миллионов долларов США в рамках 9-й Китайской международной импортной выставки (CIIE), проходящей в Шанхае.

На Национальном стенде Казахстана продукцию отрасли представила Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур с девятью отечественными маслозаводами. Как отметили в Ассоциации, выставка является эффективной площадкой для укрепления деловых связей, поиска новых партнёров и расширения торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

«Мы уже четвёртый год подряд представляем масложировую продукцию на этой площадке, находим новых партнёров и заключаем контракты», — сообщили в НАПМК.

В рамках выставки также состоялось презентационное мероприятие «Инвестируйте в Синьцзян» с участием заместителя генерального секретаря Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Сюй Байкэ и генерального консула Казахстана в Шанхае Нурлана Аккошкарова. Исполнительный директор НАПМК Александр Яшков представил участникам перспективы развития масложировой отрасли Казахстана и её экспортный потенциал.

По его словам, отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику. За последние пять сезонов физические объёмы экспорта казахстанской масложировой продукции увеличились в пять раз. По итогам 2025/2026 сезона поставки превысили 1,8 миллионов тонн, а экспортная выручка достигла $1 миллиарда 233 миллионов долларов США, также увеличившись в пять раз.

В целом география поставок казахстанской масложировой продукции охватывает более 20 стран, включая Китай, государства Центральной Азии, Европейского союза и Ближнего Востока. КНР занимает второе место среди крупнейших импортёров отечественной продукции и демонстрирует высокие темпы роста. За последние пять сезонов валютная выручка от экспорта казахстанских растительных масел, шротов и жмыхов в Китай увеличилась на $385 миллионов долларов США и достигла $438 миллионов долларов США.

«Казахстанская масложировая продукция пользуется высоким спросом в Китае, что подтверждают ежегодные контракты на миллионы долларов США. Значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества с китайскими партнёрами открывает ёмкость рынка КНР: в текущем сезоне совокупный импорт растительных масел, шротов и жмыхов оценивается в 16 миллионов тонн», — подчеркнул Александр Яшков.

Заключение экспортных соглашений на $108 млн стало очередным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.