Казахстан участвует в 37-й сессии Комитета ФАО по рыболовству в Риме

37-я сессия Комитета по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФлАО) проходит в Риме.

Казахстан на международной площадке представляет Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Серик Сермагамбетов.

Участие казахстанской делегации в COFI37 направлено на расширение международного взаимодействия, интеграцию передового мирового опыта и укрепление сотрудничества в сфере устойчивого использования водных биоресурсов.

В центре внимания участников — вопросы устойчивого управления водными биоресурсами, развития аквакультуры и укрепления международного сотрудничества в рыбном хозяйстве.

COFI37 является одной из ключевых площадок для выработки подходов к устойчивому развитию мирового рыбного хозяйства и аквакультуры.

В рамках заседаний представители государств — членов ФАО обсуждают актуальные вопросы отрасли, включая развитие аквакультуры, противодействие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу), адаптацию рыбного хозяйства к изменению климата, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов, а также поддержку маломасштабного рыболовства.

«Сегодня перед отраслью стоят задачи по повышению эффективности использования водных биоресурсов, развитию аквакультуры и внедрению современных подходов к управлению рыбными ресурсами. В рамках COFI37 мы планируем изучить передовые практики и международные стандарты, которые нам необходимы при дальнейшем совершенствовании отечественного рыбного хозяйства», — отметил Серик Сермагамбетов.

Особое значение для Казахстана имеют вопросы развития аквакультуры и повышения устойчивости отрасли с учётом климатических и экологических факторов. В этой связи изучение международного опыта и внедрение эффективных механизмов управления водными биоресурсами рассматриваются как важные направления дальнейшего развития рыбного хозяйства.

37-я сессия Комитета ФАО по рыболовству проходит в штаб-квартире организации в Риме и продлится до 11 сентября 2026 года.