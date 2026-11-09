250 голов племенного скота из Австралии пополнят поголовье хозяйства в ЗКО

В Казахстане продолжается работа по качественному обновлению племенного поголовья, совершенствованию породных характеристик сельскохозяйственных животных и повышению генетического потенциала отечественного животноводства.

Одним из инструментов развития отрасли является привлечение высококачественного племенного материала из-за рубежа. Очередной этап этой работы – поставка 250 голов крупного рогатого скота пород Герефорд и Абердин-Ангус из Австралии.

Животные прибыли в международный аэропорт имени Алии Молдагуловой города Актобе, где прошли предусмотренные законодательством ветеринарные процедуры. В соответствии с ветеринарными требованиями Республики Казахстан скот находился на карантине в течение 21 дня.

За этот период специалисты провели комплексную оценку физиологического состояния животных, осмотрели поголовье, проверили отсутствие клинических признаков инфекционных заболеваний, а также соответствие ветеринарных сопроводительных документов установленным требованиям. Отдельное внимание было уделено соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

После завершения всех необходимых процедур племенной скот будет направлен в хозяйство «Amaner-IZI», расположенное в селе Бударино Акжайыкского района Западно-Казахстанской области.

Завоз племенного поголовья позволит хозяйству расширить генетическую базу стада и создать дополнительные возможности для совершенствования селекционно-племенной работы. Породы Герефорд и Абердин-Ангус широко используются в мясном скотоводстве благодаря своим продуктивным качествам и адаптационным характеристикам.

Развитие племенного животноводства остается одним из приоритетных направлений агропромышленной политики Казахстана. Работа в этом направлении направлена на повышение качественных характеристик поголовья, рост продуктивности, укрепление отечественной племенной базы и увеличение производства конкурентоспособной животноводческой продукции.