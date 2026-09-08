Национальный зерновой оператор — АО «НК «Продкорпорация» представил стенд Казахстана на Восьмой Китайской выставке-конференции по торговле зерном, которая прошла с 5 по 7 сентября 2026 года в городе Чанша. Свою продукцию на крупнейшей отраслевой площадке Китая представили еще 20 казахстанских агропромышленных компаний.

Отечественные компании представили широкую линейку зерновой и масличной продукции, включая пшеницу, ячмень, подсолнечник, лен и рапс. Особый интерес со стороны китайских партнеров вызвали масличные культуры и соевые бобы.

В числе участников Национального стенда — Национальная ассоциация переработчиков масличных культур, а также ведущие казахстанские компании, работающие в сфере производства, переработки, экспорта и логистики сельскохозяйственной продукции.

Главным событием конференции стал запуск Китайско-Казахстанской электронной платформы по торговле зерном, созданной при участии Продкорпорации и Государственного управления продовольствия и стратегических резервов КНР (NAFRA).

Переговоры о запуске совместной торговой площадки начались еще в 2025 году. Продкорпорация предварительно провела анализ китайского рынка, изучила спрос и возможности партнеров. После заключения меморандума сопровождала первые пилотные поставки 260 тонн казахстанского льна в Китай через новую электронную площадку. Сегодня на платформе зарегистрированы 35 отечественных компаний.

Как сообщил первый заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Ильдар Исмагулов, казахстанские агропредприятия получили возможность самостоятельно находить покупателей, договариваться и заключать сделки в онлайн-формате.

«На первом этапе мы помогли зерновым компаниям зарегистрироваться на платформе и сопроводили пилотные поставки. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн масличного льна из Казахстана в Китай. Теперь любой казахстанский сельхозпроизводитель или экспортер может самостоятельно работать на платформе и напрямую договариваться о поставках без привлечения посредников. Регистрация на площадке абсолютно бесплатная», — сообщил он.

Китайско-Казахстанская электронная платформа https://ckt.grainmarket.com.cn/ работает на казахском и русском языках. На площадке публикуются предложения о покупке и продаже основных видов сельхозпродукции, отображаются ценовые предложения китайских партнеров и доступны различные форматы заключения сделок — открытые аукционы, торги по приглашению, сделки по договоренности и по фиксированной цене. Все расчеты проводятся в китайских юанях.

На старте предполагается, что участники самостоятельно осуществляют таможенное оформление. В дальнейшем планируется наладить взаимодействие с профильными службами Казахстана и Китая для упрощения и ускорения таможенных процедур.

Кроме того, на платформе предусмотрен механизм урегулирования споров. При совершении закупки основанием для оценки служат требования покупателя, при продаже – заявленные продавцом характеристики товара. В случае возникновения разногласий окончательное решение будет принимать независимая инспекционная организация, аккредитованная в обеих странах.

Со стороны Китая услугами площадки по торговле зерном пользуются более 50 тыс. аграрных предприятий из различных провинций страны. Это значительно расширяет возможности отечественного агробизнеса по поиску новых партнеров и рынков сбыта.