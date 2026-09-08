От одной коровы до агрокомплекса за 1,7 млрд тенге: опыт фермы «Северное» в СКО

Иногда большие истории успеха в агропромышленном комплексе начинаются не с продуманных бизнес-планов, а с простой человеческой заботы о близких. В 2015 году Наталья Юдина предложила своим свекрам купить корову, чтобы обеспечить семью и детей чистым, натуральным молоком. Тогда она и представить не могла, что спустя несколько лет эта семейная инициатива вырастет в масштабную крафтовую ферму «Северное» стоимостью 1,7 млрд тенге.

Постепенно домашнее подворье расширялось, а качественные продукты пользовались все большим спросом среди друзей и соседей. Так появилась идея создать полноценную ферму. Первоначальные вложения составили около 40 тысяч долларов, однако для перехода на новый уровень потребовались системные инвестиции.

Мощный импульс развитию предприятия дала государственная поддержка. Получив льготный заем через СПК «Солтүстік» в размере 1,2 млрд тенге, предприятие построило современный молочно-товарный комплекс и закупило 400 породистых коров айрширской породы. Сегодня хозяйство обрабатывает 2,5 тыс. га земли, самостоятельно обеспечивая стадо кормами собственного производства.

Главный секрет бренда «Северное» — в гармоничном сочетании современных технологий и традиционного ручного труда. Доильные системы Bugatti и пастеризаторы «Молэксперт» отвечают за первичную обработку молока, а финальный этап производства доверен профессиональным мастерам.

«У нас крафтовая ферма европейского типа. Мы работаем на собственном сырье, полностью соблюдая технологии. При этом масло, творог и сыры мы доводим исключительно вручную. Ручной труд ограничивает объёмы — много так не сделаешь. Поэтому мы работаем только на внутренний рынок и выпускаем продукты по авторским рецептам», — рассказывает Наталья Юдина.

Сегодня ферма перерабатывает в среднем 1,5 тонны собственного молока в сутки. Ежемесячно здесь производят более 3 тонн творога, свыше тонны флагманских сырных вафель, около 200 кг авторских и молодых сыров, порядка 80 кг натурального сливочного масла, а также сметану, сливки, сырники и вареники.

Наталья Юдина с самого начала отказалась от гонки за максимальными удоями любой ценой. Животные на ферме содержатся беспривязно, регулярно находятся на свежем воздухе, а уход за ними осуществляется в соответствии с европейскими ветеринарными протоколами.

«Мы не конкурируем с промышленными гигантами. Наша аудитория — люди, которые осознанно выбирают натуральное молоко, ценят безопасность и понимают, за что платят. Мы рады развивать отечественное производство крафтовых продуктов и доказывать, что в Казахстане можно создавать продукцию мирового уровня», — отмечает основательница фермы.

Ближайшая задача предприятия — выйти на финансовую стабильность и достичь максимальной мощности переработки. Для этого на ферме ожидают прибытия полного поголовья скота в ноябре этого года.

В перспективе Наталья Юдина мечтает превратить «Северное» в многопрофильный агрокомплекс: наладить производство собственного зерна и муки, развить мясное направление и построить теплицы.

История Натальи Юдиной — яркий пример того, как верность своему делу, семейная поддержка и внимание к качеству способны превратить личную инициативу в успешное предприятие и настоящую гордость отечественного агропромышленного комплекса.