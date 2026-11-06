В Казахстане заготовлено более 43 млн тонн кормов

Кормозаготовительная кампания завершена. Заготовлено более 43 млн тонн кормов всех видов. По четырем основным позициям плановые показатели уже превышены, что создает необходимую основу для обеспечения животноводческих хозяйств кормами в предстоящий зимне-стойловый период.

В частности, аграриями заготовлено 27 млн тонн сена - 105,2% от плана, 2,4 млн тонн сенажа — 103,9%, 2,9 млн тонн силоса — 105,3%, 4,9 млн тонн соломы — 103,5%, 5,7 млн тонн концентрированных кормов — 100,3%.

Перевыполнение плановых показателей по заготовке сена, сенажа, силоса и соломы позволяет сформировать дополнительный резерв кормов и повысить готовность животноводческих хозяйств к зимовке. Особое значение имеют страховые запасы, которые помогут сельхозтоваропроизводителям обеспечить устойчивую работу в случае неблагоприятных погодных условий.

Дополнительным ресурсом выступает переходящий остаток кормов с прошлой зимовки, объем которого составляет 3,6 млн тонн.

Кроме того, для дополнительного обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовым зерном АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформирован фуражный фонд в объеме 200 тыс. тонн. При необходимости зерно будет направляться на нужды животноводства и птицеводства, в том числе для покрытия потребностей в периоды межсезонья.

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов продолжает мониторинг завершающего этапа кормозаготовительной кампании. Основное внимание уделяется формированию достаточных запасов кормов, своевременному завершению заготовительных работ и готовности хозяйств к предстоящей зимовке.

Обеспечение надежной кормовой базы остается одним из ключевых условий устойчивого развития животноводства, сохранения поголовья и стабильного производства животноводческой продукции.