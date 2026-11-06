В Алматинской области реализуют два агропроекта на 19,3 млрд тенге

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс, наращиванию отечественного производства и развитию инфраструктуры хранения и транспортировки сельхозпродукции.

В рамках этой работы в Алматинской области реализуются два инвестиционных проекта общей стоимостью 19,3 млрд тенге. Они охватывают ключевые направления АПК – производство овощей, создание современных мощностей для хранения сельхозпродукции и развитие зерновой логистики. Запуск предприятий позволит укрепить продовольственную инфраструктуру региона и расширить возможности отечественных производителей.

Крупнейший проект – строительство современного тепличного комплекса ALATAU GREEN PRODUCTION стоимостью 17,3 млрд тенге. Его производственная мощность составит до 4 тыс. тонн овощей в год.

Комплекс разместится на площади 16 га. Проектом предусмотрено строительство зимних и летних теплиц площадью по 4 га каждая, а также специализированных подразделений для выращивания рассады и производства салатной продукции.

Важной составляющей проекта станет собственная инфраструктура хранения. На территории комплекса предусмотрен складской объект общей площадью 9 177 кв. метров, рассчитанный на длительное хранение до 6 тыс. тонн овощей и краткосрочное хранение до 720 тонн фруктов. Это позволит сохранить качество урожая, сократить потери при хранении и обеспечить более равномерное поступление продукции на рынок в течение года.

Строительная готовность объекта составляет около 80%. Уже возведены стеклянные теплицы на площади 4 га, продолжается прокладка подземных инженерных коммуникаций. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Второй проект стоимостью 2 млрд тенге реализуется в индустриальной зоне «Кайрат». ТОО «СТРОЙИНВЕСТ – TS» строит многофункциональный производственно-логистический комплекс, предназначенный для приема, хранения и транспортировки зерновой продукции.

Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 18,45 га. Здесь предусмотрено строительство зернохранилищ общей вместимостью 10 тыс. тонн. Ежегодная мощность отгрузки составит до 200 тыс. тонн, что позволит расширить возможности региона по перевалке и транспортировке зерна.

На сегодняшний день железнодорожная инфраструктура полностью готова, завершаются работы по подведению газовых сетей. Основные строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.