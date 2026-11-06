На ветеринарных контрольных постах выявлены нарушения при перевозке пшеничных отрубей

В Казахстане продолжается усиленный ветеринарный контроль за перемещением подконтрольных грузов. В ходе проверок грузового автотранспорта на ветеринарных контрольных постах «Сырым» и «Шаған» выявлены два случая несоблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Первый факт зафиксирован на ветеринарном контрольном посту «Сырым». Инспекторы проверили грузовой автомобиль, следовавший из Самарской области Российской Федерации в Байдибекский район Туркестанской области с партией пшеничных отрубей весом 22 тонны.

В ходе проверки сотрудники Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КВКН МСХ РК cовместно с фитосанитарными инспекторами региона установили сразу три нарушения: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также несоблюдение требований к обязательной термической обработке продукции.

По итогам проверки груз возвращен в страну отправления. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и наложен штраф.

На ветеринарном контрольном посту «Шаған» при проверке автомобиля, следовавшего из Атырауской области в Уфу Российской Федерации с партией рыбной продукции, установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Транспортное средство также возвращено в страну отправления.

Представителям перевозчиков разъяснены обязательные ветеринарно-санитарные требования, установленные Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

С начала 2026 года ветеринарной службой региона выявлено 290 фактов несоблюдения ветеринарно-санитарных требований. По результатам проверок все 290 транспортных средств возвращены в страну отправления, в отношении 145 лиц составлены административные протоколы.

Министерство сельского хозяйства на системной основе проводит работу по предупреждению и пресечению нарушений при перемещении подконтрольных грузов. Особое внимание уделяется наличию ветеринарных сопроводительных документов, соблюдению требований к обработке и маркировке продукции.

Принятые меры направлены на недопущение ввоза и перемещения продукции с нарушением установленных норм, защиту внутреннего рынка от потенциально небезопасных грузов и обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия страны.