Экспорт масложировой продукции в Китай достигнет 1 млн тонн

Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур и входящие в её состав предприятия приступили к работе на 9-ой Китайской международной импортной выставке (CIIE), которая проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. На национальном стенде представлен широкий ассортимент казахстанской масложировой продукции, востребованной на китайском рынке.

Казахстан укрепляет свои позиции среди ключевых поставщиков масложировой продукции в Китай. По итогам 2025 года страна заняла 2-е место по экспорту подсолнечного масла в КНР и вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков подсолнечного шрота. В сегменте рапсового масла по результатам 2024–2025 годов Казахстан стабильно удерживается в ТОП-5 ключевых поставщиков.

За последние три сезона экспорт растительных масел и шрота/жмыха в КНР вырос более чем в 3,7 раза.

По итогам прошлого сезона объём поставок составил 657 тыс. тонн продукции на общую сумму свыше 438 млн долларов США.

Как отмечают в НАПМК данных результатов удалось достичь в том числе благодаря совместной деятельности Ассоциации с КТЖ. Одним из ключевых направлений сотрудничества стало совершенствование механизма распределения железнодорожных планов отгрузки растительных масел в Китай через пограничный переход Достык – Алашанькоу. Ассоциация ведёт эту работу с февраля 2024 года. За это время показатель выполнения согласованных планов превысил 90%, тогда как в 2023 году он составлял менее 40%.

Кроме того, весной текущего года НАПМК совместно с КТЖ и Администрацией Китайских железных дорог запустила пилотный проект по отправке гранулированного подсолнечного шрота зерновозами. Проект на практике демонстрирует положительные результаты и открывает дополнительные возможности для увеличения объёмов экспорта данной продукции.

По оценке НАПМК, в ближайшие два сезона экспорт казахстанской масложировой продукции в КНР достигнет 1 млн тонн. Этому содействует расширение сырьевой базы, эффективное использование логистической инфраструктуры и ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих предприятий.