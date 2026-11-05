Европейские электростанции работают на казахстанской подсолнечной лузге

Казахстан наращивает экспорт продукции, которая ещё недавно воспринималась преимущественно как отход производства подсолнечного масла. За девять месяцев 2026 года экспортная выручка от продажи гранулированной подсолнечной лузги выросла в 6,15 раза и достигла 3,4 млн долларов. Основным рынком сбыта остаётся Европа, где казахстанскую продукцию используют в качестве биотоплива на электростанциях.

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур за январь–сентябрь текущего года Казахстан экспортировал 63,2 тыс. тонн подсолнечных пеллет. Это в 3,56 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за весь 2025 год зарубежные поставки составили 33,4 тыс. тонн на сумму 1,035 млн долларов.

Крупнейшим покупателем казахстанской продукции является Польша. В 2025 году на неё пришлось около 98% экспорта. Польские теплоэлектростанции используют гранулированную подсолнечную лузгу в качестве биотоплива для производства энергии. При этом потребность только одной крупной электростанции может достигать 30 тыс. тонн пеллет в месяц.

«Подсолнечная лузга образуется при переработке семян на маслозаводах. В зависимости от качества сырья её выход составляет 14–18% от массы перерабатываемого подсолнечника. Сегодня большинство средних и крупных предприятий Казахстана отделяют лузгу, часть которой используют в собственных котельных для получения технологического пара, а излишки перерабатывают в топливные гранулы», - отметил Председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов.

В настоящее время пеллеты из подсолнечной лузги производят до десяти казахстанских заводов. Их совокупный выпуск достигает 10 тыс. тонн в месяц. Практически вся эта продукция направляется на экспорт.

В НАПМК отмечают, что переработка лузги позволяет предприятиям одновременно решать две задачи: обеспечивать собственные энергетические потребности и получать дополнительную экспортную выручку. При этом гранулирование значительно повышает плотность продукции, упрощая её хранение и транспортировку на дальние расстояния.

Отдельным направлением становится использование лузги для собственной электрогенерации. На одном из крупных казахстанских предприятий уже установлен современный котёл, который позволяет вырабатывать электроэнергию для освещения производственных цехов и территории завода.

По оценке Ассоциации, в среднесрочной перспективе Казахстан способен увеличить экспорт гранулированной подсолнечной лузги до 250 тыс. тонн ежегодно. Это почти в 7,5 раза больше объёма экспорта за 2025 год.

В НАПМК связывают дальнейший рост с расширением посевных площадей подсолнечника, увеличением внутренней переработки и устойчивым спросом на биотопливо со стороны европейских потребителей.

Таким образом, развитие маслоперерабатывающей отрасли открывает для Казахстана дополнительное экспортное направление: наряду с растительным маслом и шротом зарубежным покупателям поставляется и продукция, полученная из побочных компонентов производства.