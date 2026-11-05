В МСХ РК подвели итоги работы с обращениями граждан за девять месяцев 2026 года

В Министерстве сельского хозяйства под председательством руководителя аппарата Сергея Ли состоялось совещание по вопросам рассмотрения обращений граждан и повышению эффективности работы в данном направлении.

Особое внимание было уделено повышению качества и оперативности рассмотрения обращений, проведению системного анализа поступающих запросов, а также выявлению причин повторного обращения граждан. Данная работа в рамках реализации принципа «Закон и порядок» направлена на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан в соответствии с требованиями законодательства, а также принятие по каждому обращению конкретных решений с соблюдением требований законодательства.

«Работа с обращениями граждан должна быть направлена не только на соблюдение установленных сроков и предоставление ответов, но прежде всего на решение волнующих их вопросов. Важно обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение каждого обращения, своевременное исполнение поручений и принятие конкретных мер по устранению причин, которые приводят к повторным обращениям», — подчеркнул Сергей Ли.

По итогам совещания руководителям структурных подразделений Министерства, Комитетов, территориальных подразделений и подведомственных организаций поручено усилить контроль за исполнением поставленных задач, обеспечив их своевременное и качественное выполнение.

В числе приоритетных задач - строгое соблюдение сроков рассмотрения обращений и их перенаправления в компетентные органы, проведение процедур заслушивания, правильная классификация поступающих обращений, а также повышение эффективности обратной связи с заявителями.

Отдельно подчеркнута необходимость персонального контроля руководителей за достижением конкретных результатов по каждому направлению работы.