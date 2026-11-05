Казахстан и Германия обсудили перспективы развития углеродного земледелия

В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Мурата Темиржанова с делегацией Независимого института по вопросам окружающей среды Германии (UfU).

Стороны обсудили перспективы развития углеродного земледелия в Казахстане, сохранение плодородия почв и внедрение устойчивых методов управления сельскохозяйственными землями.

В состав немецкой делегации вошли заместитель руководителя департамента регенеративного землепользования и климатической устойчивости института Сами Чельтикоглу, руководитель представительства в Центральной Азии Алия Мусина.

Основное внимание в ходе встречи было уделено возможностям развития углеродного земледелия в РК как одного из перспективных направлений устойчивого развития аграрного сектора.

В частности, рассмотрены вопросы сохранения плодородия почв, рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и восстановления деградированных угодий.

Отдельно стороны обсудили правовые основы реализации углеродных проектов, сокращение выбросов парниковых газов, увеличение запасов органического углерода в почве, а также внедрение современных практик устойчивого управления земельными ресурсами.

Особое внимание было уделено применению международного опыта с учётом природно-климатических и аграрных особенностей Казахстана, развитию научно-практического сотрудничества и выработке конкретных механизмов реализации инициатив в сфере углеродного земледелия.

В качестве одной из ключевых площадок для практического внедрения соответствующих решений рассмотрена возможность использования научного потенциала РГП «ГИПРОЗем».

Отмечено, что научно-исследовательские возможности предприятия и накопленный опыт изучения земельных ресурсов могут сыграть важную роль в реализации совместных инициатив.

Развитие углеродного земледелия открывает дополнительные возможности для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства, сохранения качества почв и более эффективного использования земельного потенциала страны.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества по вопросам развития углеродного земледелия, устойчивого управления земельными ресурсами и улучшения качественного состояния почв.