Законопроект по обновлению системы ветеринарии одобрил в первом чтении Курултай

Депутаты на заседании Курултая под председательством Спикера Курултая Айбека Дәдебай одобрили в первом чтении поправки по вопросам ветеринарии.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ветеринарии разработан по инициативе депутатов. Документ направлен на повышение социальной защищенности ветеринарных специалистов, обеспечение ветеринарного благополучия и безопасности пищевой продукции. С его положениями коллег ознакомил один из разработчиков поправок, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Серик Егизбаев.

«Законопроектом предусматривается существенное расширение мер социальной и профессиональной поддержки ветеринарных специалистов. В частности, это гарантии предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с выплатой пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов, а также ежемесячные доплаты за ученую степень по ветеринарии по основному месту работы: 17 МРП – кандидатам наук и 34 МРП – докторам наук», – рассказал депутат.

Вместе с тем для представления и защиты прав и профессиональных интересов ветеринарных врачей будет создана общественная организация в области ветеринарии в форме ветеринарной палаты.

Отдельной нормой предусматривается создание фармацевтической инспекции по контролю за обращением ветеринарных препаратов в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. За инспекцией закрепляются полномочия по осуществлению фармакологического надзора и выдаче сертификата соответствия производства ветеринарных препаратов.

Кроме того, поправками закрепляются основные направления создания и функционирования цифровой системы в сфере ветеринарии. Она будет содержать сведения о субъектах и объектах ветеринарной деятельности, проводимых ветеринарных мероприятиях, осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также других направлениях деятельности ветеринарной службы.

Депутаты предлагают также исключить убойные площадки из числа разрешенных мест для убоя сельскохозяйственных животных. Забивать животных, мясо которых предназначено для общественного питания, можно будет только на специальных объектах. Также устанавливаются ограничения на использование в общественном питании продукции и сырья, не прошедших ветеринарную экспертизу и предубойный осмотр. Предусматриваются и другие нормы.

Кроме того, законопроектом повышается ответственность субъектов ветеринарной деятельности: устанавливается требование об обязательном наличии в штате организованных хозяйств ветеринарного врача либо привлечении такого специалиста, уточняются подвиды лицензий на осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы в зависимости от вида деятельности (мясо, молоко, рыба, яйца) и др.

По итогам прений депутаты решили одобрить законопроект в первом чтении. Высказанные в ходе рассмотрения мнения и предложения будут учтены при дальнейшей работе над документом.