Вопросы наращивания взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и внедрения передовых агротехнологий обсудили на десятом заседании Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Иерусалиме.

О потенциале казахстанского агропромышленного комплекса и экспортных возможностях страны рассказал заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Самат Теньбаев.

Казахстан последовательно укрепляет позиции на международном аграрном рынке, расширяя географию поставок отечественной сельскохозяйственной продукции, которая сегодня экспортируется более чем в 80 стран мира. Особое внимание уделяется развитию торговых связей со странами Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Высокий урожай текущего года создает дополнительные возможности для расширения зернового экспорта. Казахстан располагает существенными объемами продовольственной пшеницы с высоким содержанием белка и клейковины, востребованной на международных рынках и представляющей интерес для израильских перерабатывающих предприятий.

«Продкорпорация готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка», — отметил Самат Теньбаев.

При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря.

Потенциал сотрудничества обусловлен емкостью израильского зернового рынка. Ежегодно страна импортирует более 2 млн тонн пшеницы. Устойчивым спросом пользуются масличные культуры, ячмень и кукуруза. Это открывает дополнительные перспективы для диверсификации казахстанского аграрного экспорта и укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Наряду с развитием экспортного направления Казахстан заинтересован в привлечении передовых израильских технологий для модернизации отечественного АПК. Особую актуальность представляет опыт Израиля в организации сельскохозяйственного производства в условиях ограниченных водных ресурсов.

В числе перспективных направлений — внедрение водосберегающих систем орошения, повторное использование очищенных сточных вод, цифровизация производственных процессов и применение искусственного интеллекта в управлении сельским хозяйством. Адаптация этих решений к природно-климатическим условиям Казахстана позволит повысить эффективность использования водных ресурсов, оптимизировать производственные затраты и увеличить производительность аграрного сектора.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по расширению географии экспорта отечественной сельхозпродукции, поиску новых рынков сбыта и развитию международного сотрудничества.