До 11 млн мальков рыбы планируют ежегодно выпускать в водоемы Жетісу, Балхаша и Алаколя

В области Жетісу расширяется производство рыбопосадочного материала. Рыбоводческое хозяйство «Жетісу балық» планирует увеличить объёмы выращивания молоди различных видов рыб и ежегодно направлять до 11 млн мальков на зарыбление озёр Балхаш и Алаколь, а также местных водоёмов региона.

Основным направлением деятельности хозяйства является выращивание форели. На предприятии оборудованы специальные бассейны, где созданы необходимые условия для инкубации икры и дальнейшего выращивания молоди.

Производственный цикл включает около 25 дней инкубации икры и ещё примерно 25 дней выращивания мальков. При достижении веса около 10 граммов молодь готова к реализации или выпуску в водоёмы. Для её выращивания используется вода из собственной скважины, температура которой поддерживается на уровне 7–11 градусов, что обеспечивает благоприятные условия для развития рыбы.

В дальнейшем хозяйство намерено расширить ассортимент выращиваемых видов рыб. Помимо форели, здесь планируют наладить разведение карпа, сазана, белого амура и толстолобика. Это позволит существенно увеличить объёмы производства рыбопосадочного материала и расширить возможности по зарыблению природных водоёмов.

Первые результаты работы в этом направлении уже есть. В прошлом году предприятие выпустило в местные водоёмы 70 тыс. мальков различных видов рыб. В дальнейшем планируется значительно увеличить объёмы зарыбления: до 10 млн мальков ежегодно направлять в озёра Балхаш и Алаколь, ещё до 1 млн — в местные водоёмы области Жетісу. Зарыбление предполагается осуществлять за счёт собственных средств хозяйства.

Развитие местного производства рыбопосадочного материала имеет особое значение для пользователей рыбных ресурсов Балхаша и Алаколя, которые проводят компенсационное зарыбление. В настоящее время необходимое количество молоди не всегда доступно непосредственно в регионе, поэтому её приходится доставлять из других областей страны, что увеличивает транспортные расходы. Создание собственной производственной базы позволит повысить доступность мальков, сократить логистические затраты и обеспечить дополнительные возможности для своевременного восполнения рыбных запасов.

Ещё одним перспективным направлением развития предприятия станет строительство завода по производству рыбных кормов. Собственная кормовая база позволит обеспечить потребности хозяйства, снизить зависимость от импортной продукции и оптимизировать производственные затраты. В перспективе это создаст условия для формирования полного производственного цикла в сфере аквакультуры.

Развитию хозяйства способствует государственная поддержка. Предприятию предоставлен льготный кредит в размере 75 млн тенге, который направлен на приобретение рыбной икры, оборудования и развитие производственных технологий.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по развитию отечественной аквакультуры, стимулированию инвестиционной активности и расширению производственных мощностей рыбных хозяйств.