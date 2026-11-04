Министерство сельского хозяйства продолжает системную работу по выявлению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и их возврату в государственную собственность для последующего вовлечения в сельскохозяйственный оборот.

По итогам проверочных мероприятий, проведенных департаментом по управлению земельными ресурсами Кызылординской области КУЗР МСХ РК, выявлены факты неиспользования земельных участков общей площадью 1 571 га в Казалинском районе.

Департаментом подан иск о принудительном изъятии земельных участков в Специализированный межрайонный экономический суд Кызылординской области.

По решению суда исковые требования удовлетворены. В результате сельскохозяйственные земли возвращены в государственную собственность.

Работа по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных сельхозземель проводится Министерством на системной основе. Основная цель — обеспечить рациональное использование земельных ресурсов, пресечь факты их длительного неиспользования и создать условия для вовлечения участков в сельскохозяйственное производство.

Возвращенные земли в дальнейшем могут быть предоставлены для эффективного использования в соответствии с требованиями земельного законодательства.