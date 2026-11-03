Экспортировано 2,3 млн тонн зерна нового урожая

Казахстан увеличивает экспортные поставки зерна нового урожая.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы» с сентября по октябрь 2026 года за рубеж отгружено 2 262 тыс. тонн зерна, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона (2 219 тыс. тонн).

Рост поставок отмечается как на традиционных рынках сбыта, так и на новых направлениях.

Экспорт в страны традиционного экспорта увеличился на 1,2% и составил 1, 430 млн тонн. В частности, отгрузки в Узбекистан выросли на 1,3% — 1063 тыс. тонн, в Таджикистан — на 19%, до 351 тыс. тонн.

Значительная положительная динамика наблюдается также в направлении Китая и Афганистана. Поставки в КНР увеличились в 2,6 раза — с 145 тыс. до 373 тыс. тонн, в Афганистан — в 1,9 раза, с 104 тыс. до 200 тыс. тонн.

Положительная динамика сохраняется и по экспорту казахстанской пшеницы. По данным КГД за январь–сентябрь 2026 года его объем достиг 6,1 млн тонн, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,3 млн тонн).

В числе основных покупателей казахстанской пшеницы — Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Поставки в Узбекистан выросли на 49% и составили 3,8 млн тонн, в Таджикистан — на 13,6%, 1 млн тонн. Экспорт в Афганистан увеличился в 3,4 раза, достигнув 663 тыс. тонн.

Одновременно расширяется география поставок. В Тунис экспортировано 23,3 тыс. тонн пшеницы, во Францию — 6 тыс. тонн. Существенный рост также отмечен по поставкам в Иран, объем которых достиг 67 тыс. тонн.

Рост экспортных отгрузок подтверждает устойчивый спрос на казахстанское зерно и укрепление позиций отечественной продукции на международных рынках.