ТОО «iGps Tech» разработала спутниковую систему мониторинга сельскохозяйственных животных, которая работает даже в районах без покрытия сотовой связи. Отечественная технология позволяет отслеживать местоположение и маршруты передвижения скота, устанавливать виртуальные геозоны, снижать риски угона и потери животных, а также предотвращать их выход на автомобильные дороги и посевные площади.

Сегодня услугами компании пользуются более 3 800 клиентов, а под спутниковым мониторингом находится свыше 130 тысяч лошадей. Решение также применяется для контроля крупного рогатого скота и других животных.

Проект развивается восемь лет. За это время компания перешла от использования зарубежного оборудования к разработке собственных GPS-устройств и программного обеспечения, адаптированных к условиям пастбищного животноводства.

В 2026 году компания представила обновленное решение, объединяющее спутниковый трекер и биосенсоры. Система позволяет одновременно контролировать до десяти животных, фиксируя температуру тела и двигательную активность, что расширяет возможности мониторинга их состояния.

Компания активно развивает международное сотрудничество. Интерес к разработке также проявляют страны Центральной Азии. В числе перспективных рынков — Аргентина и Австралия.

«Мы работаем над продуктом, востребованным далеко за пределами Казахстана. Хотелось бы, чтобы созданная в нашей стране технология стала одним из инструментов цифровизации мирового животноводства», — отметил основатель и генеральный директор ТОО «iGps Tech» Мирас Байжигит.

Помимо коммерческого развития, компания сотрудничает с Гёттингенским университетом (Германия) в исследованиях влияния выпаса на природные экосистемы, включая его потенциальную роль в снижении риска природных пожаров.

В долгосрочной перспективе iGps Tech планирует создать Agro-SuperApp — единую цифровую платформу, объединяющую спутниковый мониторинг, ветеринарный контроль, аналитику и сервисы для аграриев.

Развитие подобных отечественных разработок способствует цифровизации животноводства, повышению эффективности аграрного производства и укреплению экспортного потенциала казахстанского АПК.