Айдарбек Сапаров: Господдержка АПК должна обеспечивать рост производства

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провёл совещание по ключевым вопросам развития агропромышленного комплекса, выполнению целевых показателей и исполнению поручений Главы государства. В нем приняли участие руководители подведомственных организаций, финансовых институтов и заместители акимов областей.

Министр отметил, что основная часть уборочных работ в стране завершена. Намолочено 24,3 млн тонн зерна, масличные убраны на 91%, собрано 5,1 млн тонн. На финальной стадии находится уборка хлопчатника, кукурузы и сахарной свеклы.

«Нам необходимо обеспечить сохранность полученного урожая, его эффективную реализацию, насыщение внутреннего рынка и наращивание экспорта. В Послании Глава государства поставил задачу по повышению доходов населения, особо подчеркнув необходимость борьбы с инфляцией. В этой связи вопросы сдерживания роста цен на продовольственные товары требуют особого внимания со стороны местных исполнительных органов», — подчеркнул министр.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова доложила о ситуации на продовольственном рынке и динамике отечественного производства: за 9 месяцев текущего года объём выпуска продуктов питания достиг 3,2 трлн тенге (+13,8%). Устойчивый рост отмечается по основным направлениям пищевой промышленности. Производство растительного масла выросло на 25,2%, муки — на 13,9%, сыра и творога — на 9,3%.

Для дальнейшего наращивания выпуска продовольствия предусмотрен ряд мер поддержки производителей, включая льготное кредитование, субсидирование и налоговые преференции.

Вместе с тем увеличение производства должно сопровождаться эффективной системой поставок и доступностью продукции для потребителей. В этой связи регионам поручено активизировать прямое взаимодействие СХТП с торговыми сетями, сокращать посреднические звенья, расширять торговую инфраструктуру и организовывать сельскохозяйственные ярмарки.

Важным механизмом предупреждения сезонного роста цен остается заблаговременная контрактация овощной продукции. На сегодня регионами закуплено 101 тыс. тонн картофеля, 26,8 тыс. тонн моркови, по 24,9 тыс. тонн лука и капусты.

Акиматам Астаны, Алматы, Мангистауской и Павлодарской областей поручено в кратчайшие сроки довести контрактацию минимум до 30% трехмесячной потребности населения.

Особое внимание на совещании было уделено Комплексному плану развития животноводства и созданию мясных кластеров.

На приобретение племенного поголовья на текущий год выделено 64,2 млрд тенге. Предусмотрен закуп 29,6 тыс. голов КРС, 15,2 тыс. голов МРС. Активную работу по реализации действующих кредитных программ проводят акиматы Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

Министр указал на недостаточные темпы работы ряда регионов и поручил взять на особый контроль реализацию каждого проекта – от рассмотрения заявки до фактической поставки животных в хозяйство.

«Государство направляет значительные средства на развитие животноводства. Они должны обеспечивать конкретный экономический эффект: увеличение поголовья, рост производства животноводческой продукции, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли. Регионы, которые не выполнят показатели Комплексного плана, не смогут рассчитывать на финансирование новых проектов в 2027 году. Поддержку должны получать те, кто эффективно использует выделенные ресурсы», — заявил Айдарбек Сапаров.

По итогам совещания акиматам поручено взять под особый контроль достижение показателей ИФО, полную загрузку предприятий, строгое соблюдение сроков ввода объектов и освоение средств по программам «Игілік», «Береке» и «Жайлау».

«Дальнейшее развитие отрасли требует от регионов не формального исполнения поручений, а конкретных результатов и персональной ответственности руководителей. Каждый тенге государственной поддержки должен работать на увеличение производства, создание новых мощностей, укрепление продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественного АПК», — резюмировал министр.