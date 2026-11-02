В Казахстане расширяются возможности аграриев по приобретению современной сельскохозяйственной техники. В 2026 году объем финансирования льготного лизинга увеличен до 350 млрд теңге. При этом 99,9% получателей программы по итогам 2025 года составили представители малого и среднего бизнеса.

Обновление машинно-тракторного парка остается одним из ключевых условий повышения производительности и эффективности отечественного сельского хозяйства. Для ускорения технического перевооружения отрасли Министерство сельского хозяйства последовательно расширяет программу льготного лизинга, делая современную технику доступнее для сельхозтоваропроизводителей.

Программа позволяет приобретать сельхозтехнику по ставке 5% годовых сроком до 7 лет с первоначальным взносом от 10% стоимости. Такие условия существенно снижают финансовую нагрузку на хозяйства и позволяют обновлять техническую базу без значительных единовременных затрат.

Особую роль льготный лизинг играет для малых и средних хозяйств. По итогам 2025 года на долю малого бизнеса пришлось 98,1% получателей финансирования, среднего — 1,8%. Доля крупных предприятий составила всего 0,1%. Таким образом, программа обеспечивает широкому кругу сельхозтоваропроизводителей доступ к государственным инструментам технической модернизации.

Масштабы поддержки ежегодно растут. В 2024 году на льготный лизинг было выделено 120 млрд теңге, благодаря чему 3,9 тыс. хозяйств приобрели 4,3 тыс. единиц техники. В 2025 году финансирование увеличилось до 250 млрд теңге, что позволило более чем 4,4 тыс. сельхозтоваропроизводителей закупить порядка 9 тыс. единиц.

В 2026 году объем программы достиг 350 млрд теңге. С начала года заключены договоры финансового лизинга с 8,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 294 млрд теңге. Это обеспечит поставку более 9,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

Таким образом, за два года объем финансирования программы увеличился почти втрое, а количество охваченных хозяйств — более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.

Расширение льготного лизинга напрямую способствует повышению технической оснащенности аграрного сектора. Обновление машинно-тракторного парка позволяет хозяйствам своевременно проводить посевную и уборочную кампании, повышать производительность труда, сокращать эксплуатационные издержки и увеличивать эффективность производства.

Министерство сельского хозяйства продолжит расширять доступность механизмов льготного финансирования, создавая условия для системного обновления сельхозтехники, укрепления производственного потенциала фермерских хозяйств и дальнейшей модернизации агропромышленного комплекса страны.