Доля переработанной продукции в аграрном экспорте Казахстана превысила 54%

В Казахстане последовательно наращиваются объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью. По итогам восьми месяцев 2026 года экспорт переработанной продукции АПК составил 3,04 млрд долларов США. Это на 35,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В результате доля переработанной продукции в общей стоимости аграрного экспорта достигла 54,1%. Таким образом, более половины экспортной выручки аграрного сектора формируется за счет продукции переработки, что свидетельствует о качественных изменениях в структуре отечественного аграрного экспорта и повышении конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках.

Одним из основных драйверов экспортного роста остается зернопереработка. В 2025/2026 маркетинговом году экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг рекордных 16 млн тонн.

За январь–август 2026 года за рубеж поставлено 1,38 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму около 400 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года физический объем экспорта увеличился на 23%, а экспортная выручка — на 36%.

Положительную динамику демонстрирует и масложировая отрасль. Экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос на 49% — с 453 млн до 673 млн долларов США. Поставки рапсового и горчичного масел увеличились в 2,3 раза — с 40 млн до 90 млн долларов.

Значительный рост зафиксирован и по другим товарным позициям. Экспорт кормовой муки увеличился на 61% в стоимостном выражении — с 359 млн до 578 млн долларов США. В натуральном выражении поставки выросли на 44%, достигнув 2,5 млн тонн.

Экспорт говядины вырос на 78% — с 92 млн до 164 млн долларов США. Физический объем поставок увеличился на 13% и составил 29 тыс. тонн против 26 тыс. тонн годом ранее.

Кроме того, экспорт продукции маслопереработки — жмыхов и шротов — увеличился на 42%, с 79 млн до 113 млн долларов США. В натуральном выражении объем поставок вырос на 39% — с 430 тыс. до 597 тыс. тонн.

Для дальнейшего наращивания производственного и экспортного потенциала Министерство сельского хозяйства реализует комплекс мер государственной поддержки, включающий льготное кредитование, инвестиционное субсидирование и налоговые преференции. В 2024–2026 годах на пополнение оборотных средств предприятий-переработчиков направлено порядка 230 млрд тенге. Данные меры направлены на обеспечение непрерывности производственных процессов, увеличение загрузки мощностей и расширение выпуска востребованной продукции.

Особое внимание уделяется развитию глубокой переработки зерна. Сегодня в Казахстане функционируют три специализированных предприятия общей мощностью переработки 510 тыс. тонн сырья в год. За последние пять лет производство крахмалопродуктов в стране увеличилось в 2,1 раза, а выпуск биоэтанола достиг 21,2 тыс. тонн.

Для дальнейшего развития отрасли сформирован портфель из шести крупных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов США и совокупной мощностью переработки 5,8 млн тонн сырья в год. Их реализация позволит наладить производство крахмалов, глютена, аминокислот и биоэтанола, существенно расширить ассортимент отечественной продукции глубокой переработки и укрепить экспортные позиции страны.

Практическая реализация инвестиционных инициатив уже набирает обороты. В текущем году в Туркестанской области введен в эксплуатацию завод «Казкрахмал» мощностью переработки 150 тыс. тонн кукурузы в год. В Жамбылской области завершен первый этап строительства производственного комплекса компании Fufeng Group.

Продолжается реализация проектов Qostanai Grain Industry и Tiryaki Agro. Кроме того, планируется ввод двух новых производств в Акмолинской области. Параллельно принимаются меры по формированию устойчивой сырьевой базы для будущих предприятий. В частности, посевные площади кукурузы в Казахстане увеличены на 60% и достигли 106 тыс. гектаров.

Развитие перерабатывающей промышленности является одним из ключевых направлений структурной трансформации отечественного агропромышленного комплекса. Реализация инвестиционных проектов и мер государственной поддержки позволит последовательно перейти от преимущественно сырьевой модели экспорта к увеличению поставок готовой продукции и продуктов глубокой переработки.

Это обеспечит устойчивый спрос на отечественное сельскохозяйственное сырье, создаст дополнительные возможности для развития фермерских хозяйств, повысит их рентабельность и будет способствовать формированию новых производственных цепочек внутри страны.

В конечном итоге наращивание глубокой переработки позволит Казахстану не только увеличить экспортную выручку, но и укрепить позиции в качестве надежного поставщика конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на международных рынках.