МСХ РК вошло в число сильнейших команд на республиканской спартакиаде среди госорганов

Сборная Министерства сельского хозяйства заняла 4-е место в общекомандном зачете на республиканской спартакиаде среди центральных государственных органов, которая прошла со 2 по 6 сентября.

В соревнованиях приняли участие 27 команд государственных органов.

Министерство представили 42 сотрудника, в том числе шесть представителей Комитетов.

По итогам спартакиады представители ведомства заняли призовые места в нескольких спортивных дисциплинах.

В плавании на дистанции 100 метров среди мужчин *руководитель управления КГИ в АПК* Аманжол Махашев занял 1-е место.

В соревнованиях по қазақша күрес *эксперт КУЗР* Досжан Камалханов стал серебряным призером, заняв 2-е место, а *главный эксперт КУЗР* Елдос Қуантаев занял 3-е место. В командном зачете по қазақша күрес сборная МСХ РК также заняла 3-е место.

В шахматах *эксперт ДРУГАЦПК* Әсел Батырбек завоевала 3-е место в личном зачете. В командном зачете сборная Министерства заняла 3-е место.

Кроме того, сотрудники приняли активное участие в соревнованиях по киберспорту, қол күресі, футзалу, волейболу и баскетболу.

В турнире по тоғызқұмалақ *главный эксперт ДКДО* Абылайхан Бейсен и *главный эксперт ДАНИО* Риза Ергабыл заняли 5-е места в личных зачетах.

«Спартакиада — это не только соревнования, но и возможность проявить командный дух, поддержать друг друга и получить новые эмоции. Наша сборная показала хороший результат, а 4-е место среди 27 государственных органов — достойное подтверждение тому, что мы умеем работать в команде и стремимся к результату. Благодарю команду за активное участие», — отметил руководитель аппарата МСХ РК Сергей Ли.