Несмотря на продолжительный дефицит осадков в отдельных зерносеющих регионах, Казахстан обеспечил высокий валовый сбор зерна. По итогам уборочной кампании намолочено 24,3 млн тонн при средней урожайности 15,6 центнера с гектара. Показатель превышает среднемноголетний уровень.

В текущем году аграрии столкнулись с непростыми погодными условиями. В период вегетации в ряде регионов наблюдалась продолжительная засуха, которая негативно отразилась на развитии сельскохозяйственных культур и создала дополнительные риски для формирования урожая.

Несмотря на климатические вызовы, своевременное проведение агротехнических мероприятий, обеспечение хозяйств необходимыми ресурсами и комплексная государственная поддержка позволили сохранить высокий производственный потенциал отрасли.

Важную роль сыграло повышение технологического уровня земледелия. В текущем году сельхозтоваропроизводителями внесено 2,1 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 66% от научно обоснованной потребности. Доля элитных семян достигла 12% при плановом показателе 11,6%.

Продолжается и техническое переоснащение отрасли. Сельхозтоваропроизводителями закуплено, в том числе и благодаря программе льготного лизинга, свыше 11 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Уровень обновления машинно-тракторного парка составил 7%, а по итогам года планируется довести его до 8%.

Для своевременного проведения уборочной кампании регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива. Дополнительно, с учётом осадков в период уборки, на сушку зерна направлено 41,3 тыс. тонн топлива.

Достигнутые результаты подтверждают эффективность комплексного подхода к развитию растениеводства. Приоритетом остаётся дальнейшее повышение урожайности с каждого гектара, снижение производственных затрат и укрепление устойчивости аграрного сектора к климатическим изменениям.