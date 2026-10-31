В Казахстане отмечаются высокие качественные показатели зерна нового урожая. Несмотря на сложные погодные условия в период вегетации, отечественным аграриям удалось обеспечить не только значительные объёмы производства, но и сохранить высокие хлебопекарные характеристики пшеницы.

По предварительным данным, порядка 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, относится к третьему классу. При этом в 48% исследованных образцов содержание клейковины превышает 28%, что свидетельствует о высоких качественных характеристиках отечественного зерна.

В отдельных регионах показатели значительно выше средних. Так, в Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а категории Hi-Pro — 70%.

Высокое качество урожая имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Наличие достаточных объёмов продовольственной пшеницы позволяет полностью обеспечивать внутренние потребности в зерне, муке и хлебобулочных изделиях, а также формировать необходимые запасы.

Вместе с тем качественные характеристики зерна напрямую влияют на конкурентоспособность казахстанской продукции на международных рынках. Высокое содержание белка и клейковины делает отечественную пшеницу востребованной в мукомольной промышленности и создаёт дополнительные возможности для расширения географии экспортных поставок.

Таким образом, сочетание значительного валового сбора и высоких качественных характеристик урожая укрепляет позиции Казахстана как одного из значимых производителей продовольственного зерна и создаёт основу для дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного АПК.