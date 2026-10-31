Министерство сельского хозяйства продолжает системную работу по повышению эффективности отечественного растениеводства, внедрению современных агротехнологий и укреплению устойчивости аграрного производства к климатическим изменениям.

Ключевые мероприятия предусмотрены Дорожной картой по исполнению поручения Главы государства по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства в два раза на 2024–2028 годы.

Одним из основных направлений станет дальнейшая диверсификация структуры посевных площадей с увеличением доли высокорентабельных культур. Такой подход позволит повысить экономическую отдачу от использования сельскохозяйственных земель и укрепить устойчивость производства.

Особое внимание будет уделено качеству семенного материала. В текущем году доля элитных семян достигла 12% при плановом показателе 11,6%. Дальнейшее повышение этого показателя рассматривается как один из факторов роста урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур.

Ещё одной важной задачей является увеличение объёмов внесения минеральных удобрений. В текущем году аграриями внесено 2,2 млн тонн, что составляет 66% от научно обоснованной потребности. Дальнейшее наращивание объёмов минерального питания позволит повысить эффективность земледелия и продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Продолжится обновление машинно-тракторного парка. В текущем году его уровень достиг 7%, а по итогам года планируется довести показатель до 8%. Параллельно будет расширяться применение водосберегающих технологий, что особенно актуально в условиях изменения климата и возрастающей нагрузки на водные ресурсы.

Комплексная реализация этих мероприятий направлена на переход к более производительной и технологичной модели земледелия. Главная задача — обеспечить устойчивое повышение урожайности с каждого гектара, снижение себестоимости продукции и укрепление конкурентоспособности казахстанского сельского хозяйства на внутреннем и внешних рынках.