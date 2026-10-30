В МСХ РК под председательством министра Айдарбека Сапарова состоялось совещание, на котором определены приоритетные меры и конкретные механизмы реализации поручений Главы государства, обозначенных в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В нем приняли участие члены Общественного совета в АПК, руководители структурных подразделений Министерства и подведомственных организаций, представители финансовых институтов, а также заместители акимов областей.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что поставленные Главой государства задачи требуют перехода от стратегических ориентиров к конкретным экономическим решениям. Для агросектора это означает не только увеличение объемов производства, но и качественное изменение его структуры, развитие глубокой переработки, создание новых производств, повышение производительности и технологической оснащенности отрасли.

«Послание определяет конкретные ориентиры для дальнейшего развития страны. Наша задача — не ограничиваться обсуждением поставленных целей, а обеспечить их практическую реализацию. За каждым поручением должны стоять конкретные проекты, инвестиции, сроки и измеримые результаты», — отметил Айдарбек Сапаров.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подробно остановился на предусмотренных механизмах реализации стратегического документа.

Одним из приоритетов станет расширение доступа аграриев к доступному финансированию. Для этого продолжится привлечение инвестиций за счет комбинирования бюджетных и коммерческих средств. Ресурсы будут направляться на развитие животноводства, строительство объектов хранения и переработки сельхозпродукции.

Параллельно будет ускорено техническое переоснащение отрасли. Через АО «КазАгроФинанс» продолжится льготный лизинг тракторов и комбайнов. Также прорабатывается механизм льготного кредитования приобретения сельскохозяйственных животных через поверенного (агента). Его планируется запустить с учетом опыта Северо-Казахстанской области, предусмотрев дополнительное финансирование в 2027 году.

В животноводстве акцент сделан на расширении производственных мощностей. Сегодня в регионах реализуется 71 проект МТФ мощностью 462 тыс. тонн молока в год. До конца текущего года введенные объекты планируется вывести на 70% проектной мощности, в следующем — на полную. На 2027 год сформирован пул еще из 21 МТФ мощностью 228 тыс. тонн молока в год.

Одновременно ведется работа по созданию шести мясных кластеров с полным циклом производства. В Туркестанской области планируется строительство первой крупной специализированной скотной биржи.

Отдельное внимание уделено развитию переработки и переходу от экспорта сырья к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. За последние три года доля переработки основных видов сельскохозяйственного сырья увеличилась. В 2025 году экспорт переработанной продукции увеличился на 35% и достиг 3,6 млрд долларов США.

В сфере глубокой переработки зерна до 2029 года планируется реализовать шесть крупных инвестпроектов мощностью переработки 5,8 млн тонн сырья в год. Они будут ориентированы на выпуск крахмала, глютена, биоэтанола, аминокислот и другой продукции глубокой переработки. Два завода в Туркестанской и Жамбылской областях уже введены в эксплуатацию.

В рамках цифровой трансформации АПК до конца 2027 года предусмотрено внедрение технологий искусственного интеллекта, точного земледелия и «Смарт-ферм». До конца 2028 года планируется создать единую отраслевую платформу Digital Agro Platform и озеро данных Smart Data Agro. Их запуск позволит объединить информационные системы отрасли, расширить доступ к аналитике, прогнозировать урожайность и повысить качество управленческих решений.

О принимаемых мерах по реализации поручений Главы государства и перспективных инициативах доложили заместители акимов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

По итогам совещания министр поручил акиматам областей в сжатые сроки представить в Министерство конкретные предложения по развитию глубокой переработки, животноводства, инфраструктуры хранения и цифровизации АПК. Они должны включать перспективные инвестпроекты, потенциальных инвесторов, объемы вложений, источники финансирования, сроки реализации и ожидаемый экономический эффект.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что каждая инициатива должна быть подкреплена реальными инвестиционными предложениями и экономическими расчетами и обеспечивать практический результат.

«Важно исключить формальный подход: за каждой инициативой должны стоять реальные инвесторы, экономические расчеты, конкретные сроки и персональная ответственность. Нам нужны проекты с реальным экономическим эффектом, а не перечни ради отчетности. Министерство будет держать эту работу на постоянном контроле. Поручения Главы государства должны быть выполнены качественно и в установленные сроки», — резюмировал министр.

Реализация обозначенных приоритетов призвана ускорить структурную модернизацию агропромышленного комплекса, расширить инвестиционную активность, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить позиции Казахстана на внешних рынках.