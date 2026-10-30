Какие программы финансирования доступны агробизнесу

Обеспечение агропромышленного комплекса «длинными» инвестиционными ресурсами для устойчивого развития и долгосрочного планирования — одно из ключевых поручений Главы государства, озвученных в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Сегодня сельхозпроизводителям Казахстана доступна широкая линейка программ финансирования через АО «Аграрная кредитная корпорация». Для эффективного освоения средств аграриям важно учитывать не только процентную ставку, но и целевое назначение, сроки и графики погашения — ведь инструменты для сезонных полевых работ и масштабного инвестиционного строительства кардинально различаются. Разбираем ключевые условия и нюансы программ АКК для правильного выбора финансового инструмента.

Если деньги нужны на посевную и уборочную

«Кең дала 2» предназначена для финансирования весенне-полевых и уборочных работ. Средства можно использовать на семена, ГСМ, удобрения и средства защиты растений. Для перерабатывающих предприятий предусмотрено финансирование предварительной закупки сельхозпродукции у поставщиков.

Ставка для заемщиков - 5% годовых (ГЭСВ - от 5%). Срок транша - до 18 месяцев, кредитной линии - до 36 месяцев. Для растениеводческих хозяйств размер финансирования рассчитывается с учетом норматива затрат на гектар и площади посевов.

График погашения привязан к сельскохозяйственному циклу. Растениеводческие хозяйства возвращают основной долг двумя платежами: 50% - до 5 декабря и оставшиеся 50% - до 5 марта следующего года. Перерабатывающие предприятия погашают сумму в конце срока транша.

Для участия требуется опыт работы в сельском хозяйстве не менее трех лет. При меньшем опыте необходимо ходатайство акимата области. Также заемщик должен подтвердить наличие посевных площадей и соответствие другим требованиям программы.

Если нужны оборотные средства для перерабатывающих предприятий и животноводческих комплексов

В рамках программы «Агробизнес» предусмотрено льготное финансирование на пополнение оборотных средств для предприятий, осуществляющих производство продуктов питания и переработку сельскохозяйственной продукции, а также животноводческих комплексов.

Ставка вознаграждения составляет 5% годовых (ГЭСВ — от 5%). Срок финансирования в рамках одного транша — до 12 месяцев, срок действия кредитной линии — до 36 месяцев. График погашения займа устанавливается индивидуально с учетом специфики деятельности заемщика и его бизнес-плана.

Для животноводческих комплексов предусмотрены следующие условия использования заемных средств:

Откорм скота: не менее 70% суммы займа должно быть направлено на приобретение животных для последующего откорма.

Выращивание племенного скота мясного и молочного направлений: заемные средства могут быть использованы на приобретение кормов, кормовых добавок, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов, запасных частей для кормоприготовительной и кормораздаточной техники и оборудования, а также на оплату труда работников.

Программа направлена на обеспечение сельскохозяйственных предприятий доступными оборотными средствами, поддержку непрерывности производственных процессов и создание условий для дальнейшего развития перерабатывающей отрасли и животноводства.

Если проект рассчитан на длительные сроки кредитования, в том числе, приобретение оборудования или строительство

«Агробизнес 2.0» ориентирована на долгосрочные инвестиции. В отличие от финансирования сезонных расходов, здесь речь идет о проектах, которые требуют значительных первоначальных вложений и окупаются в в более длительные сроки.

В перечне направлений - животноводство и растениеводство, орошение, интенсивные сады, промышленные теплицы, хранение и переработка сельхозпродукции, кормопроизводство. В том числе финансируются молочно-товарные фермы, птицефабрики мясного направления, племенные репродукторы КРС, откормочные площадки, овоще-, фрукто- и зернохранилища, предприятия мясной и масличной переработки.

Ставка для прямых заемщиков - 12,6% годовых (ГЭСВ - от 12,6%). Максимальная сумма - 15 млрд тенге. На инвестиционные цели кредит предоставляется на срок до 15 лет, на пополнение оборотных средств - до 4 лет. Заемщику необходимо обеспечить собственное участие в проекте, подтвердить экономику проекта, его окупаемость, наличие сырья и рынков сбыта, а также готовность поставщиков и оборудования.

Если хозяйство развивает племенное животноводство

Для покупки племенного поголовья предусмотрены направления «Игілік» и «Береке». Здесь выбор зависит прежде всего от размера хозяйства.

«Игілік» рассчитана на хозяйства с поголовьем от 100 до 499 голов КРС или от 500 до 999 голов МРС. Помимо КРС и МРС, программа предусматривает приобретение племенных лошадей, верблюдов, свиней, пчел и маралов.

«Береке» предназначена для хозяйств с поголовьем от 500 голов КРС или от 1000 голов МРС. Кроме того, требуется не менее двух лет опыта работы в сельском хозяйстве.

Ставка по обоим направлениям - 6% годовых (ГЭСВ - от 6%). Максимальная сумма - 5 млрд тенге, срок - до 7 лет. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения может составлять до трех лет.

Есть важный нюанс: эти программы предназначены именно для племенного поголовья. Покупка товарного скота не финансируется.

Приобретенное маточное поголовье необходимо использовать по назначению не менее четырех лет.

Что сравнивать перед подачей заявки

У сельхозпроизводителя выбор программы начинается не со ставки, а с ответа на несколько вопросов: на что нужны деньги, когда появится выручка и из каких средств будет погашаться кредит.

Если финансирование требуется на один производственный цикл, логично прежде всего смотреть программы с графиком погашения, привязанным к сезонности. Если речь идет о технике или строительстве, ключевыми становятся срок кредита и размер ежегодного платежа. Для крупных инвестиционных проектов - срок окупаемости и возможность синхронизировать кредитный график с выходом проекта на плановую мощность.

Отдельно стоит учитывать требования к самому заемщику. Наличие залога, подтвержденного опыта работы, собственных средств, посевных площадей, рынков сбыта и необходимых документов может иметь не меньшее значение, чем ставка.

Актуальные условия, требования к заемщикам и перечень необходимых документов публикуются на сайте АО «Аграрная кредитная корпорация» www.agrocredit.kz.