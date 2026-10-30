РК расширяет возможности мясного овцеводства за счёт привлечения передовой мировой генетики. 30 октября из Австралии воздушным транспортом прибыли крупные партии племенных овец пород Дорпер и «Австралийская белая». Животные предназначены для двух отечественных хозяйств, реализующих проекты по развитию высокопродуктивного мясного овцеводства.

Так, в международный аэропорт Астаны доставлено 1 100 овец породы Дорпер для ТОО «Ерейментау-Астык-2014» Акмолинской области. Поставка стала первым этапом масштабного проекта по приобретению хозяйством 4 тыс. голов мелкого рогатого скота и осуществляется в рамках программы льготного кредитования «Береке».

Ещё 665 племенных животных прибыли для ТОО «Eco Lamb» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. В составе партии — 497 голов породы «Австралийская белая» и 168 овцематок Дорпер.

«Eco Lamb» планирует создание племенного репродуктора австралийской белой породы, выбор австралийских пород обусловлен их высоким генетическим потенциалом, выраженными мясными качествами и скороспелостью. Использование такого поголовья позволит повысить продуктивность стада, улучшить товарные характеристики получаемой продукции и сформировать основу для более эффективного производства баранины.

Запуск репродуктора позволит организовать воспроизводство высокопродуктивного поголовья непосредственно в Казахстане, сформировать собственный источник качественного племенного материала и обеспечить возможность его дальнейшего распространения среди отечественных хозяйств.

Таким образом, поставки из Австралии направлены не только на увеличение численности племенного поголовья, но и на формирование долгосрочной генетической основы отрасли.

Работа ведётся в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, предусматривающего повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, укрепление племенной базы, развитие отечественной селекции и наращивание производства животноводческой продукции.

В перспективе реализация таких инициатив позволит Казахстану перейти к более масштабной модели развития мясного овцеводства — с собственной системой воспроизводства ценных пород, устойчивым предложением качественной баранины и расширением экспортных возможностей. Это также создаст дополнительные предпосылки для развития переработки и повышения конкурентоспособности