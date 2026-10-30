Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна

По итогам уборочной кампании 2026 года в Казахстане собрано 24,3 млн тонн зерна. Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет. Более высокий валовой сбор за указанный период был зафиксирован лишь в двух предыдущих рекордных годах.

Достигнутый результат подтверждает высокий производственный потенциал отечественного агропромышленного комплекса, а также вклад сельхозпроизводителей в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Комплексная модернизация агропромышленного комплекса проводится в рамках задач, поставленных Главой государства, и направлена на повышение производительности труда, снижение производственных рисков, укрепление устойчивости отрасли и расширение экспортных возможностей. В числе ключевых приоритетов — расширение доступа аграриев к льготному финансированию, обновление сельскохозяйственной техники, повышение обеспеченности минеральными удобрениями и качественными семенами, внедрение современных агротехнологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Важным результатом кампании стали не только объемы урожая, но и его качество. По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб содержание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а пшеницы категории Hi-Pro — 70%.

Высокие качественные показатели создают дополнительные возможности для использования казахстанского зерна в продовольственных целях, развития переработки и укрепления конкурентных позиций отечественной продукции на внешних рынках.

Положительная динамика сохраняется и в экспортном направлении. За два последних маркетинговых года Казахстан экспортировал 15,5 млн и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте соответственно. Это рекордные показатели за годы независимости. По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября по 19 октября 2026 года экспорт зерна составил 1,657 млн тонн, увеличившись на 9%.

Для дальнейшего повышения эффективности производства продолжается системная работа по модернизации агропромышленного комплекса. В числе ключевых направлений — расширение доступа аграриев к льготному финансированию, обновление сельскохозяйственной техники, повышение обеспеченности минеральными удобрениями и качественными семенами, внедрение современных агротехнологий, рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям.

За последние три года объем внесения минеральных удобрений увеличился почти в три раза и в 2025 году достиг 1,8 млн тонн. В 2026 году при плановом показателе 2,3 млн тонн уже внесено 2,1 млн тонн. Доля элитных семян достигла 12%, что создает предпосылки для дальнейшего повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

В уборочных работах 2026 года было задействовано более 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и около 130 тыс. единиц другой сельскохозяйственной техники. Благодаря последовательному обновлению машинно-тракторного парка с 2023 по 2025 год уровень износа сельхозтехники снизился с 85% до 65%. По итогам 2026 года планируется довести темпы обновления техники до 8%.

Дополнительную поддержку техническому переоснащению отрасли оказывает программа льготного лизинга. С начала ее реализации аграрии приобрели более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 зерноуборочных комбайнов. На технику, приобретенную в рамках программы, приходится практически 10% совокупного парка тракторов и зерноуборочных комбайнов страны.

Дальнейшее развитие АПК будет связано с последовательным повышением урожайности, улучшением качества зерна, расширением применения современных агротехнологий и укреплением ресурсной обеспеченности сельхозпроизводителей.

Реализация этих мер позволит повысить устойчивость агропромышленного комплекса к внешним и климатическим факторам, обеспечить более эффективное использование производственных ресурсов и сохранить положительную динамику развития отрасли.