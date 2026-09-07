Данные рекомендации разработаны научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан».

Зерновые.

Рынок стабилизируется и цены начинают восстанавливаться

тг/

кг, с НДС, с элеватора

Текущая

средняя цена (элеватор)

Изменения с прошлой недели

Рекомендация

Возмо

жный макс

Возможный мин

пшеница мяг 3 кл, 28 клк +

111

-5

СТОП

145

пшеница мяг 3 кл, до 25 клк

92

-7

СТОП

120

пшеница мяг 3 кл, до 23 клк

88

-7

СТОП

110

пшеница мяг 4 кл, до 20 клк

80

-7

СТОП

110

пшеница мяг 5 кл, до 17 клк

70

СТОП

100

ячмень 2 кл

67

ПО МЕРЕ

95

Дурум (прот 14+)

93

ПО МЕРЕ

120

Дурум (прот 15+)

106

ПО МЕРЕ

140

красным – снижение за неделю, зеленым – повышение, *кроме зерносеющего пояса **цена индикативная, нет сделок/объемов

Масличные/Бобовые

Рынок масличных остаётся достаточно устойчивым, при этом цены формируются с учётом качества, объёмов и экспортных возможностей, поэтому важно отслеживать динамику по регионам.

тг/кг, с НДС, с элеватора

Текущая цена

Изменения

Рекомендация

Возможный макс

Возможный мин

Лён

180

-8

ПО МЕРЕ

230

Рапс

207

ПО МЕРЕ

230

Подсолнечник

221

ПРОДАЖА

240

180

Сафлор

178

ПО МЕРЕ

200

150

Соя

193

ПО МЕРЕ

250

180

Горчица белая

215

ПО МЕРЕ

260

Горох (желт)

85

ПРОДАЖА

145

Чечевица крас

112

ПРОДАЖА

200

Чечевица зел (крупная тар)

110

ПРОДАЖА

250

-северные регионы при премиальном качестве, **-без НДС Курсивом – новый урожай

Пояснение:

Текущая цена – средневзвешенные цены с НДС внутри Казахстана на элеваторе или на вагоне, по которым заключаются контракты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона, качественных показателей, условий поставки.

Рекомендации: стоп – рекомендуется приостановить торговлю до более выгодных цен; по мере – реализация по мере необходимости (технической, финансовой); продажа – рекомендуется реализовать товар, поскольку благоприятных перспектив в ближайшей перспективе не предвидится.

Возможный макс – верхний предел цен, который, как кажется, авторам настоящей брошюры могут достичь цены в текущем торговом сезоне. Это мнение не является окончательным, и может меняться в зависимости от ситуации.

Возможный мин – нижний предел цен, который способна достичь культура в текущем сезоне.