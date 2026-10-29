На заседании Правительства по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о мерах по развитию глубокой переработки зерна, молочного и мясного животноводства, а также расширении возможности сбыта отечественной сельхозпродукции. До 2029 года планируется реализовать шесть крупных проектов по переработке зерна.

Во исполнение поручений Главы государства, министерством будет принят ряд системных мер. Для обеспечения аграриев долгосрочным льготным финансированием предусматривается принцип комбинирования бюджетных и коммерческих средств. Это повысит доступность «длинных» денег и обеспечит своевременное финансирование даже при недостаточности средств на контрольном счете наличности.

В этой связи, холдингу «Байтерек» необходимо продолжить привлечение внебюджетных средств посредством механизма субсидирования купонного вознаграждения и направления их на кредитование агропромышленного комплекса.

«При этом, в текущем году на долгосрочные займы по линии холдинга «Байтерек» предусмотрено 270 млрд теңге, из которых в настоящее время направлено на приобретение скота 64,2 млрд теңге. В целях полной реализации намеченных целей необходимо выделить 84 млрд теңге бюджетных кредитов на поддержку животноводства через «Аграрную кредитную корпорацию», — отметил министр.

На реализацию инвестиционных проектов по линии «Банка развития Казахстана» также необходимо выделить 35 млрд теңге в 2026 году.

Во исполнение поручения по увеличению производства отечественных тракторов и комбайнов, необходимо обеспечить выделение в текущем году 50 млрд теңге бюджетного кредитования через «КазАгроФинанс». Также предлагается выделение дополнительных 37,5 млрд теңге «КазАгроФинанс», что позволит привлечь 200 млрд теңге на льготный лизинг сельхозтехники в 2027 году.

Для льготного кредитования на приобретение сельскохозяйственных животных через агента по программе тиражирования опыта Северо-Казахстанской области, предлагается дополнительное выделение 50 млрд теңге в 2027 году.

Сегодня действуют три предприятия по глубокой переработке зерна общей мощностью 510 тыс. тонн сырья в год. До 2029 года планируется реализация шести крупных проектов с объемом переработки 5,8 млн тонн сырья в год по выпуску крахмала, глютена, биоэтанола, аминокислот и др. Первые результаты уже имеются. В текущем году в Туркестанской области введен завод «Казкрахмал», в Жамбылской – проект компании Fufeng Group.

Наряду с созданием новых производств ведется комплексная работа по обеспечению их сырьем, развитию инфраструктуры и выходу на проектные мощности.

По поручению о внедрении искусственного интеллекта в сельское хозяйство предусмотрено внедрение технологий точного земледелия и смарт-ферм, создание единой отраслевой платформы и формирование озера данных. Это обеспечит консолидацию данных отраслевых информационных систем, прогнозирование и моделирование сценариев развития АПК.

По поручению Главы государства продолжается строительство современных молочно-товарных ферм в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. До конца текущего года планируется обеспечить выход введенных ферм на 70% проектной мощности, а в следующем году – на полную мощность (71 ферма мощностью 462 тыс. тонн). На следующий год сформирован пул из 21 молочно-товарной фермы совокупной мощностью 228 тыс. тонн.

Для увеличения производства мяса ведется работа по запуску шести мясных кластеров с полным циклом производства, а также строительство первой крупной специализированной скотной биржи в Туркестанской области.

По поручению Главы государства в целях расширения рынков сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции Министерством торговли и интеграции проводится работа по формированию сети агрологистических центров. Для вовлечения мелких производителей в торговлю, реализуется проект по организации сбыта их продукции через маркетплейсы.