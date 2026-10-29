Прогноз балансов лука репчатого и картофеля в Казахстане 29.10.2026

Разработан научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан» совместно с МСХ РК.

Лук

Сравнивая сезоны 2025 и 2026 по балансу лука в Казахстане, видны следующие изменения:

Экспорт: ожидается уменьшение — с 125 773 тонн до 119 800 тонн в 2026

Импорт: прогнозируется увеличение — со 111 631 тонн до 121 000 тонн

Производство: возрастёт — с 876 499 тонн до 911 000 тонн, что указывает на расширение посевных площадей и рост урожайности.

Потери и производственное потребление: уменьшатся — с 105 180 тонн до 102 000 тонн.

Потребление населением: вырастет — с 771 555 тонн до 804 000 тонн.

Потребление на душу населения: увеличится — с 38 кг до 39 кг.

Таблица 1. Оценка баланса ресурсы-использования лука репчатого в РК (тонн)

Экспорт

Импорт

Производство

Потери (7%) и производственное потребление (5%)

Потребление населением

Потребление на душу населения

2022

187 406

196 402

1 113 998

133 680

1 122 994

56

2023

130 310

199 382

812 780

97 534

881 852

44

2024

264 682

137 281

756 744

96 185

629 344

31

2025

125 773

111 631

876 499

105 180

771 555

38

2026

119 800

121 000

911 000

102 000

804 000

39

Примечание: *прогнозные оценки

статистика за январь-сентябрь 2026, фито-сертификаты и средние значения

Численность населения на 19 октября 2026 - 20 618 796

Картофель

Сравнивая сезоны 2025 и 2026 по балансу картофеля в Казахстане, видны следующие изменения:

Экспорт: прогнозируется снижение — с 584 129 тонн до 500 000 тонн. Казахстан сохранит активность на экспортных рынках, но объёмы будут чуть ниже, чем в предыдущем сезоне.

Импорт: ожидается уменьшение — с 241 736 тонн до 200 000 тонн

Производство: увеличится — с 2 967 021 тонн до 3 000 000 тонн, что связано с ростом посевных площадей и благоприятными условиями.

Потери и производственное потребление: уменьшатся — с 652 742 тонн до 521 000 тонн.

Потребление населением: уменьшатся — с 2 699 150 тонн до 2 128 000 тонн.

Потребление на душу населения: снизится — с 132 кг до 103 кг.

Таблица 2. Оценка баланса ресурсы-использования картофеля в РК (тонн)

МГ

Экспорт

Импорт

Производство

Потери (10%) и производственное потребление (12%)

Потребление населением

Потребление на душу населения:

2022

241 756

52 923

4 080 473

897 704

3 891 640

196

2023

411 533

61 960

2 046 772

450 290

1 697 199

84

2024

565 250

71 551

2 634 610

579 514

2 140 911

105

2025

584 129

241 736

2 967 021

652 745

2 699 150

132

2026

500 000

200 000

3 000 000

527 000

2 128 000

103

Примечание: *прогнозные оценки

статистика за январь-сентябрь 2026, фито-сертификаты и средние значения

Численность населения на 19 октября 2026 - 20 618 796

Оперативная информация:

В настоящее время на рынке только появляется лук и картофель местного производства. Оценку собственного производства возможно придется корректировать из-за засушливых условий на юге страны и некотором переувлажнении на севере.

В моменте нет угроз для сбоев поставок, предложение стабильно, цены тоже.

В дальнейшем будут публиковаться срезы текущей ситуации по луку и картофелю, с рыночными данными, и рекомендациями по торговой стратегии.

Методологические пояснения к составлению балансов:

Период:

Для балансов использованы календарный год

Производство:

Использованы данные публикаций Бюро национальной статистики АСПиР РК (далее - БНС) Необходимо отметить, что в 2023 году БНС провело специальный пересмотр отдельных показателей статистики растениеводства и животноводства, касающихся крестьянских и фермерских хозяйств, а также хозяйств населения. Вследствие этого была повышена точность и достоверности официальной статистической информации. В этой связи, следует принимать во внимание данные начиная с 2022 г и рассматривать данные по 2025 г как справочные.

Переходящие остатки:

В связи с тем, что лук и картофель редко хранятся более 12 месяцев, а расчётный период приходится на уборочный период, в рамках балансов переходящие остатки в расчёт не включены.

Потери и производственное потребление:

Для оценки потерь и производственного потребления при расчете балансов лука и картофеля использованы ориентировочные коэффициенты, рекомендованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и основанные на международной практике.

Потери:

Методология ФАО предусматривает оценку потерь на различных этапах цепочки поставок, включая хранение, транспортировку и переработку. В отсутствие статистических данных использованы усредненные значения:

Лук: 7% от валового сбора (усушка, повреждения и порча при хранении).

Картофель: 10% от валового сбора (гниение, механические повреждения и усушка).

Производственное потребление:

Производственное потребление включает использование продукции на семенные цели, корм для животных и промышленную переработку. В отсутствие детализированных данных применены следующие усредненные коэффициенты:

Лук: 5% от валового сбора (семена и переработка).

Картофель: 12% от валового сбора (семена и переработка).

Потребление

Оценка потребления рассчитывается по формуле:

<Потребление> = <Производство> + <Импорт> - <Экспорт>

Потребление на душу населения:

Использованы данные БНС по численности населения на начало календарного года, приходящегося на вторую часть маркетингового года.