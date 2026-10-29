Прогноз балансов лука репчатого и картофеля в Казахстане 29.10.2026
Разработан научно-исследовательским бюро «Зерновые и масличные культуры. Казахстан» совместно с МСХ РК.
Лук
Сравнивая сезоны 2025 и 2026 по балансу лука в Казахстане, видны следующие изменения:
Экспорт: ожидается уменьшение — с 125 773 тонн до 119 800 тонн в 2026
Импорт: прогнозируется увеличение — со 111 631 тонн до 121 000 тонн
Производство: возрастёт — с 876 499 тонн до 911 000 тонн, что указывает на расширение посевных площадей и рост урожайности.
Потери и производственное потребление: уменьшатся — с 105 180 тонн до 102 000 тонн.
Потребление населением: вырастет — с 771 555 тонн до 804 000 тонн.
Потребление на душу населения: увеличится — с 38 кг до 39 кг.
Таблица 1. Оценка баланса ресурсы-использования лука репчатого в РК (тонн)
Экспорт
Импорт
Производство
Потери (7%) и производственное потребление (5%)
Потребление населением
Потребление на душу населения
2022
187 406
196 402
1 113 998
133 680
1 122 994
56
2023
130 310
199 382
812 780
97 534
881 852
44
2024
264 682
137 281
756 744
96 185
629 344
31
2025
125 773
111 631
876 499
105 180
771 555
38
2026
119 800
121 000
911 000
102 000
804 000
39
Примечание: *прогнозные оценки
статистика за январь-сентябрь 2026, фито-сертификаты и средние значения
Численность населения на 19 октября 2026 - 20 618 796
Картофель
Сравнивая сезоны 2025 и 2026 по балансу картофеля в Казахстане, видны следующие изменения:
Экспорт: прогнозируется снижение — с 584 129 тонн до 500 000 тонн. Казахстан сохранит активность на экспортных рынках, но объёмы будут чуть ниже, чем в предыдущем сезоне.
Импорт: ожидается уменьшение — с 241 736 тонн до 200 000 тонн
Производство: увеличится — с 2 967 021 тонн до 3 000 000 тонн, что связано с ростом посевных площадей и благоприятными условиями.
Потери и производственное потребление: уменьшатся — с 652 742 тонн до 521 000 тонн.
Потребление населением: уменьшатся — с 2 699 150 тонн до 2 128 000 тонн.
Потребление на душу населения: снизится — с 132 кг до 103 кг.
Таблица 2. Оценка баланса ресурсы-использования картофеля в РК (тонн)
МГ
Экспорт
Импорт
Производство
Потери (10%) и производственное потребление (12%)
Потребление населением
Потребление на душу населения:
2022
241 756
52 923
4 080 473
897 704
3 891 640
196
2023
411 533
61 960
2 046 772
450 290
1 697 199
84
2024
565 250
71 551
2 634 610
579 514
2 140 911
105
2025
584 129
241 736
2 967 021
652 745
2 699 150
132
2026
500 000
200 000
3 000 000
527 000
2 128 000
103
Примечание: *прогнозные оценки
статистика за январь-сентябрь 2026, фито-сертификаты и средние значения
Численность населения на 19 октября 2026 - 20 618 796
Оперативная информация:
В настоящее время на рынке только появляется лук и картофель местного производства. Оценку собственного производства возможно придется корректировать из-за засушливых условий на юге страны и некотором переувлажнении на севере.
В моменте нет угроз для сбоев поставок, предложение стабильно, цены тоже.
В дальнейшем будут публиковаться срезы текущей ситуации по луку и картофелю, с рыночными данными, и рекомендациями по торговой стратегии.
Методологические пояснения к составлению балансов:
Период:
Для балансов использованы календарный год
Производство:
Использованы данные публикаций Бюро национальной статистики АСПиР РК (далее - БНС) Необходимо отметить, что в 2023 году БНС провело специальный пересмотр отдельных показателей статистики растениеводства и животноводства, касающихся крестьянских и фермерских хозяйств, а также хозяйств населения. Вследствие этого была повышена точность и достоверности официальной статистической информации. В этой связи, следует принимать во внимание данные начиная с 2022 г и рассматривать данные по 2025 г как справочные.
Переходящие остатки:
В связи с тем, что лук и картофель редко хранятся более 12 месяцев, а расчётный период приходится на уборочный период, в рамках балансов переходящие остатки в расчёт не включены.
Потери и производственное потребление:
Для оценки потерь и производственного потребления при расчете балансов лука и картофеля использованы ориентировочные коэффициенты, рекомендованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и основанные на международной практике.
Потери:
Методология ФАО предусматривает оценку потерь на различных этапах цепочки поставок, включая хранение, транспортировку и переработку. В отсутствие статистических данных использованы усредненные значения:
Лук: 7% от валового сбора (усушка, повреждения и порча при хранении).
Картофель: 10% от валового сбора (гниение, механические повреждения и усушка).
Производственное потребление:
Производственное потребление включает использование продукции на семенные цели, корм для животных и промышленную переработку. В отсутствие детализированных данных применены следующие усредненные коэффициенты:
Лук: 5% от валового сбора (семена и переработка).
Картофель: 12% от валового сбора (семена и переработка).
Потребление
Оценка потребления рассчитывается по формуле:
<Потребление> = <Производство> + <Импорт> - <Экспорт>
Потребление на душу населения:
Использованы данные БНС по численности населения на начало календарного года, приходящегося на вторую часть маркетингового года.