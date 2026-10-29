Объявление

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан объявляет о проведении публичных слушаний для проведения экспертизы цен на услуги Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком» по маркировке и прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции, а также отдельных видов кондитерских изделий отнесенные к государственной монополии, специальному праву.

Публичные слушания будут проводиться 18 ноября 2026 года в 15:00 ч. (по маркировке растительных масел), в 16.00 ч. (по маркировке кондитерских изделий) посредством видеоконференции ZOOM.

Дополнительную информацию, а также ссылку для подключения можно получить по следующим контактным телефонам: +7 (7172) 555 852, +7 775 992 83 90.