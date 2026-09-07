В Казахстане заготовлено более 33 млн тонн кормов

В регионах продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным акиматов областей на сегодняшний день заготовлено 33,1 млн тонн кормов всех видов, или около 80% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

В том числе 25,3 млн тонн сена,

2,5 млн тонн соломы,

2,3 млн тонн сенажа,

1,6 млн тонн концентрированных кормов,

1,4 млн тонн силоса.

Наибольшие объемы кормов заготовлены в Туркестанской области — 5,02 млн тонн, Жамбылской — 3,25 млн тонн, Алматинской — 3,11 млн тонн, Западно-Казахстанской — 2,58 млн тонн и Северо-Казахстанской области — 2,43 млн тонн.

В целях обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости данный резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми кормовыми ресурсами.

Кормозаготовительная кампания продолжается во всех регионах страны.

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.