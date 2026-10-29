Казахстан и Германия определили приоритеты шестой фазы аграрно-политического диалога

Казахстан и Германия намерены расширять практическое сотрудничество в агропромышленном комплексе, объединяя экспертный потенциал, научные разработки и возможности аграрного бизнеса. Перспективы двустороннего партнерства и приоритеты нового этапа взаимодействия обсудили на заседании Казахстанско-германского аграрно-политического диалога.

В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин, парламентский статс-секретарь Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности Федеративной Республики Германия Мартина Энгльхардт-Копф, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Хайке Ренате Пайч, ученые-аграрии двух стран, представители Германского союза фермеров и аграрного бизнеса.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстанско-германский аграрно-политический диалог, действующий с 2009 года, зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов отраслевой политики и выработки практических решений.

«В сентябре 2026 года стартовала шестая фаза аграрно-политического диалога, предусматривающая расширение регионального взаимодействия и развитие экспертного сотрудничества в области аграрной политики в Центральной Азии. Запуск шестой фазы открывает новые возможности для углубления сотрудничества и перехода от экспертного обмена к реализации конкретных инициатив. Уверен, что объединение усилий государства, науки и бизнеса позволит придать дополнительный импульс развитию АПК», — отметил Таласбек Канафин.

В числе приоритетов — совершенствование аграрной политики и механизмов поддержки отрасли, развитие глубокой переработки сельхозпродукции, внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий, формирование устойчивых цепочек добавленной стоимости, а также укрепление научно-образовательных связей.

Особое значение для РК имеют повышение эффективности сельхозпроизводства, рациональное использование природных ресурсов, развитие селекции и семеноводства, расширение доступа сельхозпроизводителей к современным технологиям. В этой связи германский опыт в области устойчивого и органического сельского хозяйства представляет практический интерес.

«Сотрудничество Казахстана и Германии имеет большое значение для развития аграрной науки и сельского хозяйства. Оно позволяет объединить усилия науки, бизнеса и ученых, обмениваться знаниями и совместно искать решения актуальных задач — от селекции и семеноводства до устойчивого использования ресурсов и внедрения современных технологий. В рамках диалога уже есть конкретные направления взаимодействия и возможности для дальнейшего расширения сотрудничества», — подчеркнула Мартина Энгльхардт-Копф.

Участники заседания рассмотрели предложения по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия, обсудили перспективные проекты и подчеркнули важность тесной координации между государственными структурами, научными организациями, отраслевыми объединениями и частным сектором.

По итогам встречи стороны договорились продолжить экспертный обмен, проработать совместные инициативы по приоритетным направлениям и содействовать практической реализации мероприятий шестой фазы диалога.

Ожидается, что дальнейшее развитие Казахстанско-германского аграрно-политического диалога будет способствовать укреплению двустороннего партнёрства, внедрению передовых агротехнологий и расширению регионального сотрудничества, создавая новые возможности для устойчивого развития агропромышленного комплекса Казахстана и Германии.