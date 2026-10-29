Казахстан и Германия расширяют сотрудничество в агропромышленном комплексе

Вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин провел встречу с парламентским статс-секретарем Федерального министерства сельского хозяйства Германии Мартиной Энгльхардт-Копф. Стороны обсудили перспективы торгово-экономических связей, реализацию совместных инициатив и новые возможности для развития агропромышленного комплекса двух стран.

Таласбек Канафин подчеркнул, что Казахстан придаёт особое значение укреплению взаимовыгодного партнёрства с Германией, обладающей значительным опытом в области сельского хозяйства, современных агротехнологий, селекции и устойчивого развития АПК.

Положительная динамика наблюдается в торговле аграрной продукцией. По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между странами увеличился на 23%, а экспорт казахстанской сельхозпродукции вырос на 38%. За январь–август 2026 года двусторонний товарооборот увеличился ещё на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мартина Энгльхардт-Копф отметила важность укрепления партнёрских связей, обмена экспертными знаниями и расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях аграрного сектора.

Одним из таких направлений является молочное животноводство. В рамках проекта KFM обучение и повышение квалификации прошли более 400 специалистов, создан Центр консалтинговых услуг и обучения для производителей молока.

Продолжается работа по созданию Регионального центра устойчивого земледелия, который будет содействовать сотрудничеству стран Центральной Азии, распространению передового опыта и внедрению современных технологий с учётом особенностей региона.

Значимым примером промышленной кооперации стала локализация производства сельскохозяйственной техники CLAAS в Казахстане. С момента запуска проекта выпущено около 2,1 тыс. единиц техники общей стоимостью порядка 270 млрд тенге. Развитие производства способствует укреплению отечественного машиностроения и повышению доступности современной техники для сельхозтоваропроизводителей.

Перспективы взаимодействия также связаны с развитием племенного животноводства, семеноводства, селекции и органического сельского хозяйства. До конца текущего года планируется импорт из Германии 5 тыс. голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы на сумму около 6 млрд тенге.

В сфере семеноводства казахстанские аграрии и научные учреждения в сотрудничестве с германской компанией PETKUS приобрели 15 единиц техники для подготовки семенного материала на общую сумму 2,9 млрд тенге. Использование современного оборудования позволит совершенствовать технологические процессы и повышать качество подготовки семян.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по реализации достигнутых договорённостей, активизировать обмен опытом и экспертными знаниями, а также проработать перспективные совместные проекты в приоритетных направлениях АПК. Особый акцент будет сделан на внедрении передовых технологий, повышении эффективности сельскохозяйственного производства и развитии долгосрочного взаимовыгодного партнёрства.