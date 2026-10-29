В Карагандинской области наращивают производство куриного мяса

В регионе введен в эксплуатацию новый птичник ТОО «Акнар-ПФ», рассчитанный на содержание 20,5 тыс. голов птицы. Объект стал очередным этапом расширения производственных мощностей предприятия.

Запуск нового птичника позволит дополнительно производить 250–280 тонн мяса птицы ежегодно. Проект реализован при государственной поддержке: льготное финансирование предоставлено в рамках программы «Агробизнес».

Новый птичник оснащен современным европейским оборудованием и автоматизированной системой климат-контроля, адаптированной к климатическим условиям региона. Система самостоятельно регулирует микроклимат внутри помещения, обеспечивая необходимые условия для выращивания птицы. Это позволяет поддерживать стабильность производственного процесса, повышать качество продукции и рационально использовать энергоресурсы.

На предприятии также предусмотрена система свободного выгула птицы.

Министерство сельского хозяйства продолжает поддерживать инвестиционные проекты в АПК, ориентированные на модернизацию предприятий, повышение производительности и увеличение выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.