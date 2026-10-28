Пресечен ввоз зараженной подкарантинной продукции

Территориальными инспекциями КГИ в АПК МСХ РК продолжается работа по обеспечению фитосанитарной безопасности страны. В ходе фитосанитарного контроля в ряде регионов выявлены случаи ввоза подкарантинной продукции, зараженной карантинными организмами.

В области Абай при досмотре партии сосновых пиломатериалов объемом 40 м³, поступившей из Российской Федерации, выявлены личинки черного усача — карантинного вредителя. По факту нарушения приняты меры в соответствии с законодательством.

В Акмолинской области лабораторные исследования партий продовольственной пшеницы общим весом 1 236 тонн, поступившей из нескольких регионов Российской Федерации, подтвердили наличие опасных карантинных сорных растений. По выявленным фактам составлены административные протоколы и выданы обязательные предписания.

В Мангистауской области на фитосанитарном посту «Темір-Баба» при контроле партии свежих гранатов весом 24 тонны, ввезенной из Афганистана, обнаружен живой карантинный вредитель — червец Комстока. Зараженная партия продукции возвращена в государство-экспортер.

Министерство сельского хозяйства напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований законодательства в области карантина растений при ввозе и перемещении подкарантинной продукции.

Работа по выявлению и пресечению ввоза зараженной продукции, а также обеспечению фитосанитарной безопасности страны продолжается и находится на постоянном контроле.