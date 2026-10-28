В госсобственность возвращены 5,9 га земель на побережье Каспийского моря

По иску департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области КУЗР МСХ РК суд постановил вернуть в государственную собственность земельные участки коммерческого назначения общей площадью 5,9 га, расположенные на побережье Каспийского моря в городе Актау.

В ходе внеплановой проверки департаментом выявлены нарушения требований земельного законодательства при предоставлении указанных земельных участков. Установлено, что они были предоставлены без проведения торгов.

В целях устранения выявленных нарушений ДУЗР обратился с иском в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области с требованием о возврате земельных участков в государственную собственность.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования департамента. В результате земельные участки коммерческого назначения возвращены в государственную собственность.

Министерство продолжает работу по обеспечению соблюдения требований земельного законодательства и защите интересов государства в сфере использования земельных ресурсов.