Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел личный прием граждан, рассмотрев обращения по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса.

В числе ключевых тем — цифровизация АПК и обеспечение ветеринарной безопасности.

Айдарбек Сапаров выслушал обращения граждан и дал разъяснения по поднятым вопросам.

Министр подчеркнул важность открытого и конструктивного диалога с населением, отметив, что все поступившие предложения будут детально рассмотрены в пределах компетенции ведомства.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по обеспечению открытости своей деятельности, своевременному рассмотрению обращений граждан и укреплению взаимодействия с населением.

Личные приемы граждан руководством Министерства проводятся на регулярной основе в соответствии с утвержденным графиком.