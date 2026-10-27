В ходе пресс-тура, организованного Министерством сельского хозяйства, представителям СМИ продемонстрировали современные производственные мощности, технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, развитие промышленного садоводства и тепличного хозяйства, а также потенциал мясного животноводства.

Программа пресс-тура охватила ключевые направления АПК — от переработки зерновых культур и производства продуктов питания до выращивания фруктов, овощей, организации современных систем хранения и формирования производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью.

«Развитие агросектора — это не только увеличение объемов сельскохозяйственного производства, но и создание полноценной цепочки добавленной стоимости: от выращивания сырья до выпуска готовой продукции, ее хранения и выхода на внешние рынки. Алматинская область демонстрирует возможности такого комплексного подхода. Здесь развиваются современные перерабатывающие производства, интенсивное садоводство, тепличное хозяйство и животноводческие комплексы. Важно, чтобы отечественная продукция становилась более конкурентоспособной, а инвестиции в отрасль обеспечивали устойчивый рост производства, создание рабочих мест и укрепление продовольственной безопасности страны», — отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Одним из первых объектов посещения стал плодово-ягодный комбинат ТОО «Fruit Art», объединяющий три направления: глубокую переработку фруктов и ягод, промышленное хранение сельхозпродукции и круглогодичное выращивание клубники.

В состав комплекса входят сублимационный комбинат мощностью переработки от 5 тыс. тонн сырья в год, фруктохранилище с регулируемой газовой средой вместимостью до 15 тыс. тонн и тепличный комплекс площадью 5,5 га, где клубнику выращивают с применением голландских технологий. Предприятие введено в эксплуатацию в 2023 году. Общий объем инвестиций составил 44 млрд тенге.

Далее журналисты ознакомились с работой производственного комплекса ТОО «Шин-Лайн» — одного из крупнейших производителей мороженого в Казахстане и Центральной Азии. Компания выпускает продукцию под 36 брендами, предлагая потребителям более 160 видов товаров. Помимо мороженого, предприятие производит молочную продукцию, замороженные продукты питания и лапшу быстрого приготовления.

Продукция компании представлена на внутреннем рынке и экспортируется в 10 стран, включая Китай, Россию, Беларусь, Монголию, Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Представителям СМИ показали производственные линии, мощности для хранения готовой продукции и логистическую инфраструктуру предприятия.

Возможности глубокой переработки зерновых культур были представлены на базе АО «АзияАгроФуд», специализирующегося на переработке пшеницы и кукурузы. Производственная инфраструктура предприятия включает мельничный комплекс, крахмалопаточное производство, комбикормовый завод, элеватор и складские помещения.

Предприятие оснащено оборудованием производства Германии, Швейцарии, Италии и США. Мощность мельничного комплекса составляет до 400 тонн пшеницы в сутки, крахмалопаточного комплекса — до 200 тонн кукурузы в сутки, комбикормового завода — до 600 тонн готовой продукции в сутки. Элеватор рассчитан на единовременное хранение 15,2 тыс. тонн зерна, а дополнительные складские помещения позволяют хранить до 40 тыс. тонн.

Еще одним объектом пресс-тура стал тепличный комплекс ТОО «Green Land Alatau», работающий с 2009 года. Предприятие занимает около 10,5 га и специализируется на выращивании томатов, огурцов и салатных культур. Его производственная мощность составляет 6,8 тыс. тонн продукции в год.

Участники пресс-тура также посетили ТОО «Иссыкский плодоконсервный завод», введенный в эксплуатацию в 2010 году. Предприятие выпускает концентрированную томатную пасту, яблочное и абрикосовое пюре. Производственная мощность завода превышает 10 тыс. тонн сырья в год, площадь территории составляет 1,5 га.

Отдельное внимание было уделено развитию мясного животноводства. В селе Кырбалтабай журналисты ознакомились с деятельностью ТОО «Агро Балтабай», специализирующегося на разведении и откорме крупного рогатого скота мясного направления.

Хозяйство располагает собственной кормовой базой и маточным поголовьем. Производственные мощности комплекса рассчитаны на содержание 4 тыс. голов маточного поголовья и 6 тыс. голов скота на откорме.

Заключительным объектом пресс-тура стало ТОО «Apple Bee», развивающее интенсивное промышленное садоводство, производство элитных саженцев яблонь и выпуск натурального яблочного сока прямого отжима. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году, объем инвестиций составил 487 млн тенге.

Площадь промышленного яблоневого сада составляет 120 га, плановый объем производства — до 3 тыс. тонн яблок в год. Продукция поставляется в торговые сети Казахстана и России. Кроме того, компания развивает питомник элитных саженцев мощностью до 300 тыс. единиц посадочного материала в год. Предприятие сотрудничает с французскими и голландскими оригинаторами сортов яблони и использует безвирусный посадочный материал.

Еще одним направлением деятельности компании является производство яблочного сока холодного отжима, который поставляется в розничные сети Казахстана и стран Центральной Азии. В настоящее время предприятие прорабатывает вопрос строительства фруктохранилища и ожидает финансирования проекта.

Пресс-тур продемонстрировал разнообразие и производственный потенциал агропромышленного комплекса Алматинской области, где развиваются переработка сельскохозяйственного сырья, выпуск готовой продукции, промышленное садоводство, тепличное хозяйство и мясное животноводство.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по развитию отечественного АПК, модернизации производственной инфраструктуры, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и расширению экспортных возможностей страны.