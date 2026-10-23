В Курултае обсудили развитие цифровой экосистемы «е-АПК»

На заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Курултая Министерство сельского хозяйства представило единую цифровую экосистему «е-АПК». Депутаты обсудили возможности платформы и вопросы цифровизации аграрного сектора.

В рамках заседания было подчеркнуто, что цифровизация сельского хозяйства имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

С презентацией выступил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин.

Согласно представленным материалам, развитие Digital Agro Platform предусматривает создание единого отраслевого хранилища данных, объединяющего сведения о государственной поддержке, животноводстве, растениеводстве, земельных ресурсах, рыбном хозяйстве и смарт-фермах. Одним из ключевых элементов платформы станет цифровой профиль фермера, который обеспечит доступ к необходимой информации и услугам, в том числе с мобильных устройств.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы о практических механизмах внедрения системы и ее применении в повседневной работе сельхозпроизводителей. В частности, они подняли вопрос о возможности интеграции данных личных подсобных хозяйств. Отдельное внимание было уделено контролю качества и безопасности химических веществ, ввозимых из-за рубежа, достаточности финансирования цифровизации аграрной отрасли, а также возможным изменениям в правилах субсидирования.

Учитывая, что реализация проекта рассчитана до 2028 года, депутаты подчеркнули необходимость детально проработать этапы внедрения, сроки запуска сервисов и ожидаемые результаты.

В мероприятии также приняли участие депутаты комитетов по цифровизации, инновациям и науке, экономической политике, промышленности и энергетике Курултая, представители министерств сельского хозяйства, искусственного интеллекта и цифрового развития.

По итогам конструктивного обсуждения депутаты представили ряд предложений по развитию «е-АПК».