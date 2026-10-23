KazAgroFarm-2026 посетили свыше 10 тысяч фермеров

В Астане завершилась международная агропромышленная выставка KazAgroFarm-2026, организованная компанией ExpoGroup при поддержке Министерства сельского хозяйства РК и акимата города Астаны.

Масштабное отраслевое событие прошло с 21 по 23 октября в Международном выставочном центре EXPO и объединило более 350 компаний из 25 стран мира, представивших современные технологии, оборудование и решения для сельского хозяйства.

За три дня выставку посетили больше десяти тысяч фермеров со всего Казахстана, депутаты Курултая, представители государственных органов, дипломатических миссий, международных организаций и деловых кругов.

В работе KazAgroFarm-2026 приняли участие министр сельского хозяйства и животноводства Ливии Абдул Латиф Аль-Тахер, вице-министр сельского хозяйства Ирана Голам Голмохаммади, вице-министр сельского хозяйства Чехии Ярослава Шпалкова, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Хайке Ренате Пайч. Выставка стала местом встречи представителей мирового агробизнеса, казахстанских производителей и фермерских хозяйств.

Экспозиция традиционно объединила два ключевых направления агропромышленного комплекса. В рамках KazAgro были представлены технологии и оборудование для растениеводства – от семян, удобрений и средств защиты растений до сельскохозяйственной техники, уборки, хранения и переработки урожая. Направление KazFarm охватило животноводство, включая генетику, племенную работу, кормление, ветеринарию, производство и переработку молочной и мясной продукции.

Особое внимание участники уделили цифровизации сельского хозяйства, автоматизации производственных процессов и технологиям точного земледелия. Компании продемонстрировали современные образцы техники, оборудования и собственные технологические разработки.

Центральным событием стало празднование 75-летия казахской белоголовой породы «Акбас».

Юбилей собрал специалистов племенного животноводства, фермеров, учёных и представителей отрасли для обсуждения развития отечественного мясного скотоводства и сохранения генетического потенциала породы.

Значительное внимание было уделено международному обмену опытом.

Выставка также стала площадкой для взаимодействия науки и бизнеса. Казахстанские научные организации, в том числе представители Национального аграрного научно-образовательного центра, продемонстрировали свои разработки и достижения, а также подписали ряд стратегических соглашений, направленных на развитие аграрной отрасли.

KazAgroFarm-2026 вновь подтвердила статус крупнейшей агропромышленной выставки Центральной Азии, объединив на одной площадке международный бизнес, государственные структуры, научное сообщество и фермеров. Три дня работы стали временем профессионального диалога, обмена опытом, демонстрации новых технологий и развития международного сотрудничества в сельском хозяйстве.