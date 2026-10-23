В МСХ РК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики

В Министерстве сельского хозяйства состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Республики.

В нем приняли участие ветераны аграрной отрасли и сотрудники ведомства, подведомственных организаций.

«15 марта на республиканском референдуме была принята новая Конституция, вступившая в силу 1 июля. Это значимый исторический этап в развитии нашей страны, определяющий дальнейшие ориентиры общественного и государственного развития. В центре новой Конституции — защита прав и свобод человека, укрепление верховенства закона, повышение благосостояния граждан и единства общества. Особое внимание также уделено развитию образования и науки, внедрению современных технологий и инноваций.

Сегодня наша главная задача — наполнить эти конституционные изменения конкретными делами и практическими результатами. Каждый государственный орган и каждый государственный служащий должны осознавать свою ответственность перед обществом, добросовестно выполнять возложенные обязанности и служить интересам народа. В конечном итоге эффективность нашей работы должна оцениваться по реальным результатам, которые ощущает каждый гражданин», — подчеркнул министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Особое внимание в своем выступлении министр уделил роли агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности, развитии сельских территорий, создании рабочих мест и укреплении экономического потенциала страны. Он отметил, что государство продолжает последовательно поддерживать сельское хозяйство, создавая условия для наращивания отечественного производства и повышения конкурентоспособности аграрной отрасли.

Среди ключевых приоритетов дальнейшего развития агросектора Айдарбек Сапаров назвал внедрение современных сельскохозяйственных технологий, расширение глубокой переработки продукции, развитие животноводства и модернизацию производственных мощностей. Реализация этих направлений призвана обеспечить устойчивый рост отрасли и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

Министр выразил благодарность работникам аграрной сферы за преданность делу, профессионализм и ответственное отношение к своим обязанностям, подчеркнув, что за каждым достижением отрасли стоит ежедневный труд тысяч специалистов.

«В преддверии Дня Республики стало доброй традицией отмечать граждан, чей добросовестный труд и профессиональные достижения вносят весомый вклад в развитие страны. В этом году ряд наших коллег Указом Главы государства удостоен государственных наград за заслуги в развитии сельского хозяйства. Это заслуженное признание их многолетнего труда, высокого профессионализма и ответственного отношения к своему делу. Уверен, что эти награды имеют особое значение не только для самих награждённых, но и для всего аграрного сообщества, поскольку являются признанием важности труда каждого, кто работает на благо отечественного сельского хозяйства», — отметил Айдарбек Сапаров.

По итогам мероприятия государственными и ведомственными наградами, а также Почетными грамотами министра отмечены десятки представителей отрасли.

Так, четыре сотрудника награждены орденом «Құрмет», ещё 16 — медалью «Ерен еңбегі үшін». Двое работников удостоены ведомственной награды Агентства РК по делам государственной службы «Мемлекеттік қызмет ардагері». Один сотрудник награждён медалью «Еңбек ардагері», 13 человек получили нагрудный знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», ещё 15 — Почётную грамоту.

В числе награждённых — главный специалист отдела рыбной инспекции по Карагандинской области Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Леонид Темборовский, главный инспектор управления технического контроля Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Маратхан Дюсенгулов, технолог производственно-технологической лаборатории ТОО «Астық қоймалары» Азия Баймұхамбетова и др.

Также состоялась церемония принесения присяги сотрудниками, впервые поступившими на государственную службу. Это событие стало символом принятия ответственности за