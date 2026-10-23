Казахстан и Чехия наращивают аграрное сотрудничество

Казахстан и Чехия намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество в агропромышленном комплексе, развивать племенное животноводство и внедрять современные агротехнологии.

По итогам восьми месяцев 2026 года взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между странами выросла на 31%.

На встрече вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы и заместитель министра сельского хозяйства Чешской Республики Ярослава Шпалкова рассмотрели перспективы увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, расширения партнерства в животноводстве и растениеводстве, укрепления сотрудничества в области ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

«Мы высоко ценим стабильное развитие казахстанско-чешских отношений в сфере сельского хозяйства. Расширение сотрудничества с Чехией - одно из перспективных направлений укрепления позиций казахстанской аграрной продукции на европейском рынке. Для реализации имеющегося потенциала важны развитие прямых деловых контактов, расширение ассортимента экспортируемой продукции и обеспечение ее соответствия европейским требованиям качества и безопасности», — отметил вице-министр.

В свою очередь, Ярослава Шпалковаобозначила ключевые направления развития сельского хозяйства Чехии. Среди приоритетов она назвала взаимодействие в сфере племенного животноводства, аквакультуры и производства органической сельскохозяйственной продукции.

Казахстанская сторона подчеркнула важность диверсификации товарной структуры, наращивания объёмов поставок и расширения ассортимента продукции, представляющей взаимный интерес.

В числе перспективных направлений сотрудничества также обозначены поставки племенного крупного рогатого скота и семени высокоценных племенных быков-производителей, совершенствование селекционно-племенной работы, развитие искусственного осеменения и обмен опытом в области воспроизводства стада.

Важное место в повестке переговоров заняли вопросы карантина и защиты растений, а также цифровизации и автоматизации соответствующих процессов.

Стороны обсудили возможности обмена опытом и технологическими решениями для совершенствования контроля за фитосанитарным состоянием продукции и повышения эффективности профильных процедур.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе. Реализация намеченных направлений будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей Казахстана и Чехии, расширению деловых контактов и развитию долгосрочного партнёрства в аграрной сфере.