В Астане пресечена деятельность подпольного мясного цеха

В Астане в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявлен подпольный цех по переработке и разделке сельскохозяйственных животных.

По информации территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по г. Астане, на указанном объекте осуществлялась переработка мясной продукции без наличия разрешительных документов, предусмотренных для объектов 2-ой категории, а именно ветеринарно-санитарного заключения и учетного номера.

По выявленному факту государственными ветеринарно-санитарными инспекторами отобраны пробы баранины. Пробы направлены в Астанинский региональный филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» для проведения лабораторных исследований.

На виновное лицо наложен административный штраф.

Субпродукты крупного и мелкого рогатого скота неизвестного происхождения общим весом 360 кг уничтожены путем сжигания в печи-инсинераторе КГП на ПХВ «Астана-Ветсервис».

Работа в данном направлении продолжается.